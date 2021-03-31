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В Петербурге переписью населения займутся 10 тысяч человек с планшетами

Новые технологии помогут сократить время контакта людей.

31 марта 2021, 11:34
<p>Фото © Дмитрий Фуфаев / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2021-03-31/peterburzhtsev-oboydut-s-planshetami-10-tysyach-perepischikov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Фото © Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"

Осенью в России планируется провести масштабную перепись населения. Изначально она должна была пройти в прошлом году, но, как и во многих других сферах жизни, этим планам помешала пандемия коронавируса.

Во многих регионах Росстат планирует внедрять современные технологии, которые позволят упростить и в некотором смысле обезопасить процесс переписи. Одним из таких регионов станет Северная столица, рассказал в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" глава "Петростата" Олег Никифоров.

Всероссийскую перепись населения снова перенесли из-за коронавируса

Всероссийскую перепись населения снова перенесли из-за коронавируса

"Сейчас мы входим в новую перепись, в век цифровых технологий с совершенно другим инструментарием, совершенно другими средствами, идём в ногу со временем", — отметил Никифоров.

Он рассказал, что составлять статистику по Петербургу будут 10 тысяч переписчиков, которым выдадут планшеты со специальной программой. Такие меры помогут сократить время контакта работников с горожанами. Кроме того, у петербуржцев появится возможность самостоятельно заполнить данные на портале госуслуг.

Ранее Лайф рассказывал, что в предстоящей переписи населения появятся новые вопросы, а часть формулировок будет изменена на более понятные.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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