"Это кони-люди какие-то, бред": Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения
А сенатор Елена Афанасьева поделилась, что в регионах возмущены композицией.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов, Шарифулин Валерий
Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения. Видео © vmeste-rf.tv
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни "Русская женщина", которую певица Манижа исполнит на Евровидении.
"Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?" — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.
Так спикер отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая рассказала, что в регионах возмущены песней "Русская женщина". По словам парламентария, в тексте композиции отсутствует "всякий смысл".
"Присутствует недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении российских женщин", — отметила Афанасьева.
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Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама Манижа даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.
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