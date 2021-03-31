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"Это кони-люди какие-то, бред": Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

А сенатор Елена Афанасьева поделилась, что в регионах возмущены композицией.

31 марта 2021, 11:34
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов, Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов, Шарифулин Валерий

Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения. Видео © vmeste-rf.tv

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни "Русская женщина", которую певица Манижа исполнит на Евровидении.

"Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?" — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

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Так спикер отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая рассказала, что в регионах возмущены песней "Русская женщина". По словам парламентария, в тексте композиции отсутствует "всякий смысл".

"Присутствует недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении российских женщин", — отметила Афанасьева.

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Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама Манижа даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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