На Моргенштерна пожаловались в Генпрокуратуру из-за возможной пропаганды наркотиков

Лига безопасного Интернета просит Генпрокуратуру РФ провести проверку рэпера Алишера Валиева (Моргенштерна) на предмет возможной пропаганды наркотиков среди своей аудитории, большую часть которой составляют дети.

"Мы увидели достаточно широкую пропаганду употребления наркотических средств среди детей не только в его творчестве, но и в публикациях, которые он размещает в соцсетях. Считаем это недопустимым и просим правоохранительные органы проверить, есть ли здесь нарушение закона. Если есть, то принять соответствующие меры по привлечению гражданина к ответственности по такому нарушению", — рассказала Лайфу директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина.

Она отметила, что проблема распространения и пропаганда наркотиков среди детей в социальных сетях носит колоссальный масштаб, а публичные лица непременно должны нести ответственность за свои действия в Интернете.

"Мы направили ряд материалов, которые вызвали у нас беспокойство, в Генпрокуратуру", — сообщила Лайфу член Общественной палаты (ОП) РФ .

Ранее в Санкт-Петербурге прокуратура обратилась в суд с иском о признании вредоносной информации, содержащейся в треке Моргенштерна "Я съел деда". Решения суд пока не вынес.

Лайф также рассказывал, как Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч из-за нарушения авторских прав на песню про Путина.

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