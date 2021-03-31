На Моргенштерна пожаловались в Генпрокуратуру из-за возможной пропаганды наркотиков
В Лиге безопасного Интернета считают, что публичные люди должны нести ответственность перед аудиторией, большая часть в которой — дети.
Фото © Instagram.com/morgen_shtern
Лига безопасного Интернета просит Генпрокуратуру РФ провести проверку рэпера Алишера Валиева (Моргенштерна) на предмет возможной пропаганды наркотиков среди своей аудитории, большую часть которой составляют дети.
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"Мы увидели достаточно широкую пропаганду употребления наркотических средств среди детей не только в его творчестве, но и в публикациях, которые он размещает в соцсетях. Считаем это недопустимым и просим правоохранительные органы проверить, есть ли здесь нарушение закона. Если есть, то принять соответствующие меры по привлечению гражданина к ответственности по такому нарушению", — рассказала Лайфу директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина.
Она отметила, что проблема распространения и пропаганда наркотиков среди детей в социальных сетях носит колоссальный масштаб, а публичные лица непременно должны нести ответственность за свои действия в Интернете.
"Мы направили ряд материалов, которые вызвали у нас беспокойство, в Генпрокуратуру", — сообщила Лайфу член Общественной палаты (ОП) РФ .
Ранее в Санкт-Петербурге прокуратура обратилась в суд с иском о признании вредоносной информации, содержащейся в треке Моргенштерна "Я съел деда". Решения суд пока не вынес.
Лайф также рассказывал, как Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч из-за нарушения авторских прав на песню про Путина.
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