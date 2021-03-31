Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Моргенштерна пожаловались в Генпрокуратуру из-за возможной пропаганды наркотиков

В Лиге безопасного Интернета считают, что публичные люди должны нести ответственность перед аудиторией, большая часть в которой — дети.

31 марта 2021, 12:06

Фото © Instagram.com/morgen_shtern

Лига безопасного Интернета просит Генпрокуратуру РФ провести проверку рэпера Алишера Валиева (Моргенштерна) на предмет возможной пропаганды наркотиков среди своей аудитории, большую часть которой составляют дети.

Моргенштерн в шоколаде: как родители эпатажного рэпера стали рублёвыми миллионерами, а он — долларовым

Моргенштерн в шоколаде: как родители эпатажного рэпера стали рублёвыми миллионерами, а он — долларовым

"Мы увидели достаточно широкую пропаганду употребления наркотических средств среди детей не только в его творчестве, но и в публикациях, которые он размещает в соцсетях. Считаем это недопустимым и просим правоохранительные органы проверить, есть ли здесь нарушение закона. Если есть, то принять соответствующие меры по привлечению гражданина к ответственности по такому нарушению", — рассказала Лайфу директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина.

Она отметила, что проблема распространения и пропаганда наркотиков среди детей в социальных сетях носит колоссальный масштаб, а публичные лица непременно должны нести ответственность за свои действия в Интернете.

Улыбка Моргенштерна: стоит ли она своих миллионов?

Улыбка Моргенштерна: стоит ли она своих миллионов?

"Мы направили ряд материалов, которые вызвали у нас беспокойство, в Генпрокуратуру", — сообщила Лайфу член Общественной палаты (ОП) РФ .

Ранее в Санкт-Петербурге прокуратура обратилась в суд с иском о признании вредоносной информации, содержащейся в треке Моргенштерна "Я съел деда". Решения суд пока не вынес.

Лайф также рассказывал, как Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч из-за нарушения авторских прав на песню про Путина.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Улыбка Моргенштерна: стоит ли она своих миллионов?

29 марта, 15:35

Силовики накрыли под Рязанью лабораторию с наркотиками на 560 миллионов рублей

вчера в 08:56

Путин назвал диким капитализмом погоню бизнесменов за прибылью без заботы о работниках: как выстрелить себе в ногу

сегодня в 12:12

Путин допустил возможность национализации предприятий, злостно не исполняющих гособоронзаказ

сегодня в 12:21

Кудрин: Каждый пятый нуждающийся россиянин не получает господдержку

сегодня в 11:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1