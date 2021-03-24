"Гаражная амнистия": как и кто сможет легализовать свои гаражи

По оценкам специалистов, в России существует порядка 4,5 млн незарегистрированных строений, которые используются как гаражи. И хотя в Гражданском кодексе и определён порядок оформления прав на такие объекты, на практике существуют большие сложности с их государственной регистрацией. Поэтому многие просто предпочитали не заморачиваться.

Предполагается, что после введения в действие нового закона россияне, пользующиеся гаражами, построенными до введения в действие Градостроительного кодекса (то есть до начала 2005 года), смогут бесплатно оформить свои строения и участки под ними в собственность. Правда, для этого придётся предоставить доказательства владения гаражом (например, членскую книжку участника гаражного кооператива либо распорядительный акт муниципального образования или организации). Такие документы могут предоставить не только те россияне, кто их получал лично, но и их наследники. Предполагается, что действие "гаражной амнистии" начнётся с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года.

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— Такой закон был нужен давно, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Однако в проголосованном в Госдуме законопроекте учтено не всё, что связано с "гаражной недвижимостью". Например, в законопроекте указано, что "амнистия" будет действовать только для капитальных гаражей (то есть строений, имеющих фундамент и стены), но большинство гаражей, даже в так называемых гаражных кооперативах, "капитальными" не являются, это просто сварные металлические конструкции.

Кроме того, в некоторых случаях в тех же гаражных кооперативах имеются внутренние дороги, мойки и даже ремонтные комплексы. Эти объекты в законопроекте вообще никак не упоминаются, и это пробел, так как и с этим имуществом необходимо что-то решать.

Особенности учёта

Под действие нового закона точно не подпадают гаражи-ракушки, нигде не учтённые самострои и подземные гаражи, возведённые при многоэтажных и офисных комплексах. Но в законопроекте акцентировано, что некоторые "некапитальные" объекты могут быть зарегистрированы без предоставления в собственность земельного участка под ними. Это будет возможно для тех гаражей, которые используются инвалидами и расположены вблизи их мест проживания. А решение о возможности возведения таких объектов предполагается принимать на основании утверждаемой органом местного самоуправления схемы размещения.

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Кстати, именно на органы местного самоуправления возложены и обязанности по выполнению регистрационных действий, связанных с узакониванием гаражей, попадающих под "амнистию". Помимо этого предполагается, что граждане смогут подать заявления как через МФЦ, так и через портал "Госуслуги". К обращению необходимо будет приложить документы, в соответствии с которыми возникло право пользования земельным участком, схему расположения на кадастровом плане территории и план гаража, а членам гаражных кооперативов дополнительно ещё и документ, подтверждающий предоставление земли всему гаражному кооперативу, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе и решение общего собрания членов кооператива о распределении гражданину гаража и участка.

— К сожалению, в вопросе оформления прав будущих собственников законопроект о "гаражной амнистии" предполагает для граждан не упрощённый порядок, а очередное "хождение по инстанциям за бумажками", — утверждает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Ведь кроме того, что россиянам надо собрать и подать "подтверждающие документы", гражданину, который заявил о своих правах, придётся получать некое согласование в органах местного самоуправления и только после этого ожидать регистрации в Росреестре. Я думаю, что бюрократическую составляющую можно было бы сократить, например, обязав гаражные кооперативы самих подавать документы на государственную регистрацию прав своих членов. И муниципальные власти от такого порядка только выиграют.

И куда ж без налогов?

Очевидно, что интерес государства в "гаражной амнистии" — это не только упорядочивание и регистрация тех земель, где расположены гаражи, но и получение казной новых налоговых поступлений, ведь, согласно закону, собственники оформленных гаражей должны будут ежегодно платить и земельный налог, и налог на имущество физических лиц, и если сейчас владельцы неучтённых объектов, кроме взносов в свои кооперативы, по факту ничего не платят, то после легализации своего имущества от налогов уйти не удастся.

— Вычислить точную сумму налогов возможно будет не раньше, чем сам гараж и земельный участок, который он занимает, внесут в соответствующие реестры и определят их кадастровую стоимость, ведь, согласно налоговому законодательству, сумма налогов для граждан исчисляется в процентах именно от этой величины, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — При этом надо иметь в виду, что для разных субъектов РФ ставки налогов, скорее всего, будут отличаться, так как они устанавливаются региональными властями исходя из их понимания ценности месторасположения тех или иных территорий. И, конечно, такие ставки могут и, скорее всего, будут пересматриваться в зависимости от развития территорий, но не чаще одного раза в год.

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