Мурашко рассказал, когда вакцина "Ковивак" от центра Чумакова поступит в гражданский оборот

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что "живая" вакцина от центра Чумакова "Ковивак" поступит в гражданский оборот в апреле.

"Я думаю, что она в первую декаду апреля появится. Уже первые партии будут доступны", — сказал Мурашко эфире телеканала "Россия-1".

Министр отметил, что сейчас препарат проходит процедуру контроля качества. Он подчеркнул, что в России очень жёсткая, одна из лучших в мире, система перед выводом вакцины к использованию.

Также Мурашко сообщил об увеличении поставок вакцин в регионы РФ в последние недели. По его словам, сейчас развёрнуто 4,5 тыс. стационарных и более 1,5 тыс. мобильных пунктов вакцинации. Главная задача — обеспечивать достаточное количество препарата для прививок.

Напомним, производство вакцины "Ковивак" от центра Чумакова для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за одну упаковку препарата составит 4330 рублей.

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