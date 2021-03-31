"Люди не имеют права принимать некомпетентные решения": Журналист Красовский жёстко раскритиковал антипрививочников

Журналист Красовский жёстко раскритиковал антипрививочников. Видео © LIFE

Журналист Антон Красовский выступил за введение в России обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в эфире программы Лайфа "Дайте сказать!". По словам Красовского, в Советском Союзе аналогичные меры помогли победить достаточно болезней, но с отменой обязательной меры многие из них вернулись.

"У нас уже нет прививочного календаря вакцинации. Он отменён. Потому что некому вакцинировать — все на ковиде, все занимаются ковидом. <...> У нас добровольная вакцинация. А что такое добровольная вакцинация? Давайте тогда введите добровольное общее образование, почему вы этого не делаете? Введите всё остальное добровольно, что у вас не добровольно. Пусть у вас дети не умеют читать и писать, это же добровольно?" — задался вопросом Красовский.

В качестве ещё одного примера журналист привёл службу в армии и напомнил, что в России она обязательная, и из-за этого никто открыто не возмущается. Красовский призвал граждан, всех, кто отказывается вакцинироваться, не выходить из дома до тех пор, пока они не решатся на прививку.

"Люди если не могут принять компетентное решение, они не имеют права его принимать. И государство должно выполнять функции этого самого барина, который примет это компетентное решение", — подчеркнул Красовский.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с Антоном Красовским смотрите здесь.

Авторы