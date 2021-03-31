"Выясните и сообщите": ФСБ опубликовало письмо Дзержинского про слежку за Сталиным

Федеральная служба безопасности обнародовала ряд архивных документов, среди которых есть письмо Феликса Дзержинского об Иосифе Сталине. Архивный документ опубликован к 100-летию отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

Послание датировано 1925 годом. В то время Дзержинский занимал пост председателя ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР. Этот орган госбезопасности занимался борьбой со всеми противниками советской власти. В своём послании Дзержинский пишет, что заметил слежку во время визита в театр со Сталиным.

"Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял (другой) и тоже читал объявление. Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите", — писал Дзержинский.

Фото © ФСБ России

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