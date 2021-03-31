В Киеве прокомментировали разговор Путина, Меркель и Макрона

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала разговор лидеров России, Германии и Франции, которые обсуждали в том числе ситуацию на востоке Незалежной. По словам Мендель, никакие решения по Донбассу не могут быть приняты без участия Киева.

"Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция) на разных уровнях. Никакие решения без участия Украины об Украине не могут и не будут приниматься", — сказала она агентству "Украинские новости".

При этом Мендель назвала очень ценной позицию ЕС, который поддерживает санкции против России.

Напомним, накануне Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и острые политические проблемы, в том числе Донбасс. Итоги беседы прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, лидеры согласны с необходимостью проведения "нормандского саммита", но после активизации работы политических советников.

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