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В Киеве прокомментировали разговор Путина, Меркель и Макрона

Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата.

31 марта 2021, 15:56

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала разговор лидеров России, Германии и Франции, которые обсуждали в том числе ситуацию на востоке Незалежной. По словам Мендель, никакие решения по Донбассу не могут быть приняты без участия Киева.

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"Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция) на разных уровнях. Никакие решения без участия Украины об Украине не могут и не будут приниматься", — сказала она агентству "Украинские новости".

При этом Мендель назвала очень ценной позицию ЕС, который поддерживает санкции против России.

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Напомним, накануне Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и острые политические проблемы, в том числе Донбасс. Итоги беседы прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, лидеры согласны с необходимостью проведения "нормандского саммита", но после активизации работы политических советников.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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