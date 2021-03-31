Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Котики раздора: охранника Императорского фарфорового завода в Петербурге уволили за помощь бездомным животным

Игорь Плюснин подкармливал живущих на предприятии хвостатых друзей и даже построил для них домики, но руководство отдало кошек в руки "чёрных волонтёров". А когда мужчина поднял шум в Интернете, его лишили работы.

31 марта 2021, 15:37

Игорь Плюснин с одним из заводских котиков.

Фото предоставлено Лайфу героем публикации

Игорь Плюснин рассказывает об увольнении с Императорского фарфорового завода.

Видео © LIFE

Игорь Плюснин полтора года работал охранником на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге. На территории было много кошек, которые потом расплодились. Сначала мужчина их подкармливал, а потом решил обеспечить их жильём — построил маленькие "многоквартирные" домики.

"Поначалу обеспечивал их питанием, потом стал строить деревянные домики для них. Я очень привязался к кошкам: у меня они и дома, и на работе. Пытался им как-то помочь. Во время пандемии пришлось непросто: на территории завода никто не работал, а помогать хвостатым надо было. Мы с ними очень сблизились", рассказал Лайфу сам Игорь Плюснин.

Фото предоставлено Лайфу героем публикации

Фото предоставлено Лайфу героем публикации

После пандемии руководство предприятия внезапно захотело сократить живущих на территории пушистиков. Часть кошек пристроили якобы в добрые руки, а на самом деле, как потом выяснил Игорь, отдали в руки "чёрных волонтёров".

"Как выяснилось, один человек должен был лечить их, а в итоге обстреливал их инъекционными дротиками, грузил в автомобиль и куда-то увозил", — говорит мужчина.

© VK

© VK

Игорь стал разыскивать этого злоумышленника, чтобы выяснить судьбу его любимых питомцев. Но после шумихи его попросили написать заявление по собственному желанию.

"Кому-то стало очень неудобно, что в Интернете поднялась шумиха. Я разыскивал автомобиль, который заезжал на территорию, искал этого человека, чтобы он ответил мне, где животные. Мои предположения, что он от них избавился. Зооволонтёры, с которыми я общался, знают его и подтвердили, что он без добрых намерений", рассказывает, тяжко вздыхая, петербуржец.

Фото предоставлено Лайфу героем публикации

Фото предоставлено Лайфу героем публикации

Сейчас мужчина подыскивает себе новое место работы. Но в его планах создать свою зоодружину, чтобы помогать животным и общаться с единомышленниками из разных стран и набираться опыта.

Ранее Лайф сообщал, что "Краса Росгвардии" проиграла суд против начальства, уволившего её за ролик в "Инстаграме". Девушка лишилась работы из-за видео, снятых на режимном объекте.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Громов Антон
Громов Антон

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Бездомная скиталась вместе с детьми, пока её не нашли волонтёры, превратив в красавицу с обложки

23 марта, 14:35

Стало известно, сколько будет стоить прививка от ковида для домашних животных

сегодня в 11:13

Не классицизм и даже не "цыганское барокко": архитектор оценил дом мытищинского стрелка

сегодня в 16:17

"Изнасиловали свободу слова": Захарова жёстко высказалась о блокировке канала RT Arabic на YouTube

сегодня в 16:55

"Люди не имеют права принимать некомпетентные решения": Журналист Красовский жёстко раскритиковал антипрививочников

сегодня в 16:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1