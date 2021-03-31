Котики раздора: охранника Императорского фарфорового завода в Петербурге уволили за помощь бездомным животным

Игорь Плюснин рассказывает об увольнении с Императорского фарфорового завода. Видео © LIFE

Игорь Плюснин полтора года работал охранником на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге. На территории было много кошек, которые потом расплодились. Сначала мужчина их подкармливал, а потом решил обеспечить их жильём — построил маленькие "многоквартирные" домики.

"Поначалу обеспечивал их питанием, потом стал строить деревянные домики для них. Я очень привязался к кошкам: у меня они и дома, и на работе. Пытался им как-то помочь. Во время пандемии пришлось непросто: на территории завода никто не работал, а помогать хвостатым надо было. Мы с ними очень сблизились", — рассказал Лайфу сам Игорь Плюснин.

Фото предоставлено Лайфу героем публикации

После пандемии руководство предприятия внезапно захотело сократить живущих на территории пушистиков. Часть кошек пристроили якобы в добрые руки, а на самом деле, как потом выяснил Игорь, отдали в руки "чёрных волонтёров".

"Как выяснилось, один человек должен был лечить их, а в итоге обстреливал их инъекционными дротиками, грузил в автомобиль и куда-то увозил", — говорит мужчина.

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Игорь стал разыскивать этого злоумышленника, чтобы выяснить судьбу его любимых питомцев. Но после шумихи его попросили написать заявление по собственному желанию.

"Кому-то стало очень неудобно, что в Интернете поднялась шумиха. Я разыскивал автомобиль, который заезжал на территорию, искал этого человека, чтобы он ответил мне, где животные. Мои предположения, что он от них избавился. Зооволонтёры, с которыми я общался, знают его и подтвердили, что он без добрых намерений", — рассказывает, тяжко вздыхая, петербуржец.

Фото предоставлено Лайфу героем публикации

Сейчас мужчина подыскивает себе новое место работы. Но в его планах создать свою зоодружину, чтобы помогать животным и общаться с единомышленниками из разных стран и набираться опыта.

Ранее Лайф сообщал, что "Краса Росгвардии" проиграла суд против начальства, уволившего её за ролик в "Инстаграме". Девушка лишилась работы из-за видео, снятых на режимном объекте.

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