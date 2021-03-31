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Мытищинский стрелок отсидел два года за вооружённый грабёж

Преступление Барданов совершил в 1976 году.

31 марта 2021, 15:16
<p>Владимир Барданов. Фото © LIFE</p>

Владимир Барданов. Фото © LIFE

Владимир Барданов, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам в посёлке Новые Вешки, ранее сидел в тюрьме. Об этом в беседе с kp.ru сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, добавив, что стрелок в 1976 году в 15 лет был задержан за вооружённый грабёж и провёл в местах не столь отдалённых два года.

"Так как преступление было совершено 45 лет назад, в соответствии с действующим законодательством судимость была погашена и у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему в получении разрешений на приобретение оружия", — пояснил Грибакин.

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Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обысками нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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