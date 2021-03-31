Мытищинский стрелок отсидел два года за вооружённый грабёж

Владимир Барданов, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам в посёлке Новые Вешки, ранее сидел в тюрьме. Об этом в беседе с kp.ru сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, добавив, что стрелок в 1976 году в 15 лет был задержан за вооружённый грабёж и провёл в местах не столь отдалённых два года.