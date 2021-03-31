Гости в латексе и красных париках: наркополицейские накрыли кокаиновую БДСМ-вечеринку в элитном московском ЖК

Оперативная съёмка на месте проведения вечеринки с наркотиками в ЖК на Мосфильмовской. Видео © Управление информации и общественных связей ГУ МВД по Москве

В элитном жилом комплексе на западе Москвы полиция с бойцами "Грома" накрыла вечеринку с полусотней гостей, стриптизёршами в латексе и кокаином. О деталях необычной спецоперации сообщила в среду пресс-служба городского управления МВД, которая также опубликовала кадры оперативной съёмки.

На видео силовики врываются в квартиру на Мосфильмовской улице и начинают обыск. Внутри, помимо кальянов и алкоголя, были разбросаны свёрнутые в трубочку купюры разного номинала, а также свёртки с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Результаты экспертизы одного из них уже известны — это кокаин. А при личном досмотре у одного из гостей изъяли ещё и марихуану.

Праздник дополняли неоновый свет, барная стойка, диджейский пульт, а также стриптизёрши в латексе и красных париках. Судя по всему, компания отмечала чей-то день рождения: на видео можно заметить торт со свечками и числом 28.

"Присутствовавшие граждане досмотрены, проверены по базам специального учёта на подтверждение личности и причастности к ранее совершённым правонарушениям. Лица, предположительно находившиеся в состоянии наркотического опьянения, направлены на медицинское освидетельствование", — прокомментировали в пресс-службе полиции.

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