Гости в латексе и красных париках: наркополицейские накрыли кокаиновую БДСМ-вечеринку в элитном московском ЖК
Праздник дополняли неоновый свет, барная стойка, диджейский пульт и несколько стриптизёрш.
Оперативная съёмка на месте проведения вечеринки с наркотиками в ЖК на Мосфильмовской.
Видео © Управление информации и общественных связей ГУ МВД по Москве
В элитном жилом комплексе на западе Москвы полиция с бойцами "Грома" накрыла вечеринку с полусотней гостей, стриптизёршами в латексе и кокаином. О деталях необычной спецоперации сообщила в среду пресс-служба городского управления МВД, которая также опубликовала кадры оперативной съёмки.
На видео силовики врываются в квартиру на Мосфильмовской улице и начинают обыск. Внутри, помимо кальянов и алкоголя, были разбросаны свёрнутые в трубочку купюры разного номинала, а также свёртки с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Результаты экспертизы одного из них уже известны — это кокаин. А при личном досмотре у одного из гостей изъяли ещё и марихуану.
Праздник дополняли неоновый свет, барная стойка, диджейский пульт, а также стриптизёрши в латексе и красных париках. Судя по всему, компания отмечала чей-то день рождения: на видео можно заметить торт со свечками и числом 28.
"Присутствовавшие граждане досмотрены, проверены по базам специального учёта на подтверждение личности и причастности к ранее совершённым правонарушениям. Лица, предположительно находившиеся в состоянии наркотического опьянения, направлены на медицинское освидетельствование", — прокомментировали в пресс-службе полиции.
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