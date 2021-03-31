Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Гости в латексе и красных париках: наркополицейские накрыли кокаиновую БДСМ-вечеринку в элитном московском ЖК

Праздник дополняли неоновый свет, барная стойка, диджейский пульт и несколько стриптизёрш.

31 марта 2021, 15:02

Оперативная съёмка на месте проведения вечеринки с наркотиками в ЖК на Мосфильмовской.

Видео © Управление информации и общественных связей ГУ МВД по Москве

В элитном жилом комплексе на западе Москвы полиция с бойцами "Грома" накрыла вечеринку с полусотней гостей, стриптизёршами в латексе и кокаином. О деталях необычной спецоперации сообщила в среду пресс-служба городского управления МВД, которая также опубликовала кадры оперативной съёмки.

Высокие отношения: житель Перми отвёз пьяную подругу домой, затолкав в багажник — видео

Высокие отношения: житель Перми отвёз пьяную подругу домой, затолкав в багажник — видео

На видео силовики врываются в квартиру на Мосфильмовской улице и начинают обыск. Внутри, помимо кальянов и алкоголя, были разбросаны свёрнутые в трубочку купюры разного номинала, а также свёртки с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Результаты экспертизы одного из них уже известны — это кокаин. А при личном досмотре у одного из гостей изъяли ещё и марихуану.

Праздник дополняли неоновый свет, барная стойка, диджейский пульт, а также стриптизёрши в латексе и красных париках. Судя по всему, компания отмечала чей-то день рождения: на видео можно заметить торт со свечками и числом 28.

На Украине губернатора и мэра города застали на вечеринке с полуголыми девушками

На Украине губернатора и мэра города застали на вечеринке с полуголыми девушками

"Присутствовавшие граждане досмотрены, проверены по базам специального учёта на подтверждение личности и причастности к ранее совершённым правонарушениям. Лица, предположительно находившиеся в состоянии наркотического опьянения, направлены на медицинское освидетельствование", — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Ранее в Волгограде школьник умер после вечеринки на съёмной квартире.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву!"

сегодня в 08:23

На Моргенштерна пожаловались в Генпрокуратуру из-за возможной пропаганды наркотиков

сегодня в 12:06

"Известно, что Гугл срёт на все законы": Журналист Красовский рассказал о жалобе на несправедливую политику YouTube

сегодня в 15:13

Мытищинский стрелок отсидел два года за вооружённый грабёж

сегодня в 15:16

Играли не очень, но зато вторые: выводы после первых матчей сборной России в 2021 году

сегодня в 15:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1