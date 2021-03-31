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"Репетировала похороны": Вдовец Гурченко рассказал о последних днях жизни артистки

В какой-то момент она сильно напугала гримёра, попросив соответствующий макияж.

31 марта 2021, 14:44
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Последний муж народной артистки СССР Людмилы Гурченко Сергей Сенин поделился подробностями того, чем она занималась незадолго до смерти. В десятую годовщину со дня ухода звезды экрана из жизни вдовец рассказал, что она готовилась оставить этот мир "как большая актриса, много репетировала".

Тогда Гурченко попросила своего гримёра Аслана Ахмадова сделать ей последний макияж. В эфире телеканала "Россия-1" вдовец вспомнил, что, когда супруга находилась в больнице, она расшивала своё платье, закончив же, попросила Аслана её соответствующим образом загримировать.

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"Ты должен меня загримировать, надеть на меня это платье. Я не могу даже представить, как Аслан делал ей грим. Он вышел потом белого цвета. Меня не пустили. А я хотел ему помочь", — отметил вдовец.

Напомним, Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Ранее она была госпитализирована с переломом, актрисе сделали операцию и выписали. Через несколько дней состояние Гурченко ухудшилось из-за сердечной недостаточности. Врачам скорой помощи не удалось реанимировать артистку.

Ранее Лайф писал, что внучка Гурченко Елена Королёва рассказала про сложные отношения со вдовцом актрисы Сергеем Сениным.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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