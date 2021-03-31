Путин подал декларацию о доходах за 2020 год
Она будет опубликована в ближайшее время.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства сдали декларации о доходах за прошлый год. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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"Да. Декларации сдали. Они будут опубликованы в установленные сроки", — проинформировал Песков.
Напомним, согласно закону, высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля, но в 2020 году по указу Путина сроки отчёта были перенесены до 1 августа включительно из-за пандемии.
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Как ранее сообщал Лайф, в 2019 году Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей. В собственности главы государства по-прежнему находятся 77-метровая квартира и гараж. В пользовании у президента есть ещё одна квартира в 153,7 квадратного метра и гаражное место.
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