"Серьёзный дядя из 90-х": Стас Барецкий признался в знакомстве с мытищинским стрелком и раскрыл его прозвище

Шоумен Стас Барецкий заявил, что был знаком с Владимиром Бардановым, который накануне в посёлке Новые Вешки открыл огонь по прохожим и полицейским. В беседе с телеканалом "360" Барецкий охарактеризовал его как "мужчину из 90-х".

"Я знал его давно. У него кличка Механик была. Ну мы с ним здоровались, общались. Он у меня про творчество спрашивал, постоянно интересовался. Прикалывались. Увижу где-то проезжающего мимо — останавливался, анекдоты рассказывал", — отметил Барецкий и назвал Барданова серьёзным дядечкой из 1990-х.

Шоумен признался, что у него со стрелком есть один общий знакомый — "тоже достаточно авторитетный человек".

Также Барецкий поделился своей точкой зрения насчёт того, зачем Барданов пошёл на преступление.

"Люди такого размаха любят жить хорошо и кушать хорошо, ни в чём себе не отказывать. <…> Это современное поколение, им достаточно смартфона <…> Но те люди ничего своего не отдадут. Они будут биться за разбитое боковое зеркало. <…> Вот это человек из этой среды", — подчеркнул Барецкий.

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