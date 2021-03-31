"Серьёзный дядя из 90-х": Стас Барецкий признался в знакомстве с мытищинским стрелком и раскрыл его прозвище
По словам шоумена, Барданов постоянно интересовался его творчеством.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
Шоумен Стас Барецкий заявил, что был знаком с Владимиром Бардановым, который накануне в посёлке Новые Вешки открыл огонь по прохожим и полицейским. В беседе с телеканалом "360" Барецкий охарактеризовал его как "мужчину из 90-х".
"Я знал его давно. У него кличка Механик была. Ну мы с ним здоровались, общались. Он у меня про творчество спрашивал, постоянно интересовался. Прикалывались. Увижу где-то проезжающего мимо — останавливался, анекдоты рассказывал", — отметил Барецкий и назвал Барданова серьёзным дядечкой из 1990-х.
Шоумен признался, что у него со стрелком есть один общий знакомый — "тоже достаточно авторитетный человек".
Также Барецкий поделился своей точкой зрения насчёт того, зачем Барданов пошёл на преступление.
"Люди такого размаха любят жить хорошо и кушать хорошо, ни в чём себе не отказывать. <…> Это современное поколение, им достаточно смартфона <…> Но те люди ничего своего не отдадут. Они будут биться за разбитое боковое зеркало. <…> Вот это человек из этой среды", — подчеркнул Барецкий.
Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.
Выбор редакции
Мытищинский стрелок в 90-е кинул партнёров по бизнесу на 300 тысяч рублей
Барецкий пригласил в "Брата-3" Энистон и Рурка, а среди простых актёров устроил кастинг на роли "проституток и ментов"
Мытищинский стрелок отсидел два года за вооружённый грабёж
"Известно, что Гугл срёт на все законы": Журналист Красовский рассказал о жалобе на несправедливую политику YouTube
Гости в латексе и красных париках: наркополицейские накрыли кокаиновую БДСМ-вечеринку в элитном московском ЖК
Комментариев: 0