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Опубликованы фотографии трещин, через которые с МКС уходил воздух

Невооружённым глазом их заметить просто невозможно.

31 марта 2021, 13:47
<p>Фото © <a href="https://www.kp.ru/online/news/4240880/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Фото © kp.ru

Не так давно космонавтам Международной космической станции удалось найти очередное место утечки воздуха, которое никому не давало покоя с прошлого года. Для того чтобы обнаружить трещины, использовались обыкновенные чаинки, однако, чтобы их увидеть, понадобился мощный микроскоп. Фото с этого аппарата публикует kp.ru.

Как отметил космонавт Павел Виноградов, невооружённым глазом трещины заметить просто невозможно. Их размеры — от 0,1 до 0,25 миллиметра в ширину и примерно 40 миллиметров в длину. Добраться до них также непросто.

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Сейчас обе микротрещины загерметизированы, однако на этом история не кончилась. Теперь космонавтам предстоит найти ещё одно отверстие, через которое в сутки уходит примерно 0,4 кубометра воздуха.

Ранее Лайф рассказывал, что в корпусе модуля "Звезда" космонавты обнаружили шесть трещин, которые могли стать причиной утечки воздуха. Вместе с тем срок эксплуатации МКС решили продлить до 2028 года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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