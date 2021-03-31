Опубликованы фотографии трещин, через которые с МКС уходил воздух

Не так давно космонавтам Международной космической станции удалось найти очередное место утечки воздуха, которое никому не давало покоя с прошлого года. Для того чтобы обнаружить трещины, использовались обыкновенные чаинки, однако, чтобы их увидеть, понадобился мощный микроскоп. Фото с этого аппарата публикует kp.ru.

Как отметил космонавт Павел Виноградов, невооружённым глазом трещины заметить просто невозможно. Их размеры — от 0,1 до 0,25 миллиметра в ширину и примерно 40 миллиметров в длину. Добраться до них также непросто.

Сейчас обе микротрещины загерметизированы, однако на этом история не кончилась. Теперь космонавтам предстоит найти ещё одно отверстие, через которое в сутки уходит примерно 0,4 кубометра воздуха.

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