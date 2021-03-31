Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россиянка вдохновилась примером канадца и решила обменять скрепку на квартиру

После достижения цели она намерена продать жильё и вложить деньги в "хорошее дело".

31 марта 2021, 13:40

Фото © Shutterstock

Жительница Кургана начала эксперимент, в ходе которого за несколько циклов обмена она планирует получить квартиру. При этом девушка намерена начать с обычной скрепки. Об этом она рассказала в беседе Ura.ru.

"Я решила провести такой эксперимент в курганских реалиях. Первой вещью стала красная скрепка. Её мне удалось обменять на ручку, ручку — на [игрушки] "Скрепыши", а их — на полноразмерные наушники. Сейчас ищу желающих получить наушники в обмен на что-нибудь", — пояснила девушка, пожелав остаться анонимной.

Жительница Кургана, обменивая каждую вещь на более ценную, планирует таким образом дойти до квартиры в любом городе СНГ. По достижении своей цели девушка собирается продать жильё, а деньги вложить в "хорошее дело" и помочь людям в трудной жизненной ситуации. При этом она планирует пригласить всех участников обмена на вечеринку.

Братья обменяли скрепку на дорогие наушники всего за 3 недели, и это только начало их пути к Tesla

Братья обменяли скрепку на дорогие наушники всего за 3 недели, и это только начало их пути к Tesla

На этот эксперимент россиянку вдохновила история канадца Кайла Макдональда, который в 2005 году совершил 14 обменов за год и получил двухэтажный дом. Мужчина также начал со скрепки.

Мама в течение 17 лет хранила чизбургер из "Макдоналдса", и вот чем закончился её эксперимент

Мама в течение 17 лет хранила чизбургер из "Макдоналдса", и вот чем закончился её эксперимент

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мама в течение 17 лет хранила чизбургер из "Макдоналдса", и вот чем закончился её эксперимент

19 марта, 08:26

Совесть против 100 млн: как пожилая владелица дорогой квартиры на Арбате внезапно оказалась в психбольнице

29 марта, 21:40
Life

Путин призвал правительство и губернаторов "быстрее шевелиться"

сегодня в 13:58

Блогерша хотела завлечь фанатов полуголым телом, но фотошоп пятой точки обернулся для неё позором

сегодня в 13:32
Life

Посол Антонов: Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе

сегодня в 13:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1