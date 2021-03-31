Россиянка вдохновилась примером канадца и решила обменять скрепку на квартиру

Жительница Кургана начала эксперимент, в ходе которого за несколько циклов обмена она планирует получить квартиру. При этом девушка намерена начать с обычной скрепки. Об этом она рассказала в беседе Ura.ru.

"Я решила провести такой эксперимент в курганских реалиях. Первой вещью стала красная скрепка. Её мне удалось обменять на ручку, ручку — на [игрушки] "Скрепыши", а их — на полноразмерные наушники. Сейчас ищу желающих получить наушники в обмен на что-нибудь", — пояснила девушка, пожелав остаться анонимной.

Жительница Кургана, обменивая каждую вещь на более ценную, планирует таким образом дойти до квартиры в любом городе СНГ. По достижении своей цели девушка собирается продать жильё, а деньги вложить в "хорошее дело" и помочь людям в трудной жизненной ситуации. При этом она планирует пригласить всех участников обмена на вечеринку.

На этот эксперимент россиянку вдохновила история канадца Кайла Макдональда, который в 2005 году совершил 14 обменов за год и получил двухэтажный дом. Мужчина также начал со скрепки.

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