Россиянка вдохновилась примером канадца и решила обменять скрепку на квартиру
После достижения цели она намерена продать жильё и вложить деньги в "хорошее дело".
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Жительница Кургана начала эксперимент, в ходе которого за несколько циклов обмена она планирует получить квартиру. При этом девушка намерена начать с обычной скрепки. Об этом она рассказала в беседе Ura.ru.
"Я решила провести такой эксперимент в курганских реалиях. Первой вещью стала красная скрепка. Её мне удалось обменять на ручку, ручку — на [игрушки] "Скрепыши", а их — на полноразмерные наушники. Сейчас ищу желающих получить наушники в обмен на что-нибудь", — пояснила девушка, пожелав остаться анонимной.
Жительница Кургана, обменивая каждую вещь на более ценную, планирует таким образом дойти до квартиры в любом городе СНГ. По достижении своей цели девушка собирается продать жильё, а деньги вложить в "хорошее дело" и помочь людям в трудной жизненной ситуации. При этом она планирует пригласить всех участников обмена на вечеринку.
На этот эксперимент россиянку вдохновила история канадца Кайла Макдональда, который в 2005 году совершил 14 обменов за год и получил двухэтажный дом. Мужчина также начал со скрепки.
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