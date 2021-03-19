Мама в течение 17 лет хранила чизбургер из "Макдоналдса", и вот чем закончился её эксперимент
"Макдоналдс" — эталонный фастфуд: бургеры готовят за считаные минуты, а вот товарный вид они держат десятилетиями.
17 лет назад американка Саванна Уайтхед решила провести эксперимент. В ближайшем "Макдоналдсе" она купила чизбургер и другие закуски, хотя есть их не собиралась. Вместо этого девушка запечатала фастфуд из 2004-го, чтобы посмотреть, что с ним станет спустя десятилетия.
С того момента Саванна успела выйти замуж, стать мамой и... завести аккаунт в "Тиктоке" savswhithead. Там женщина поделилась записью, как она показывает своим детям результаты долгого эксперимента.
Детям Уайтхед 17-летние бургеры показались очень интересными и довольно отвратительными. Сначала Саванна показала детишкам старую картошку фри. Удивительно, но она выглядела так, словно её купили полчаса назад — ни намёка на плесень. Единственное, что напоминает о возрасте закуски, — это её упаковка и то, насколько она была сухая.
С чизбургером полегче — судьба его помотала намного сильнее. Развернув, семья сразу увидела помятые чёрствые булки. Но и тут, чтобы увидеть хоть какую-то плесень, пришлось поискать, она была только на котлете, пишет Mirror.
Когда Саванна опубликовала ролик, он быстро стал вирусным. За несколько дней его посмотрели больше 3 млн раз. Американка поняла: нужно ещё больше таких видео — и распаковала другие заказы из фастфуда начала нулевых. Пока что "в меню" — наггетсы из "Макдоналдса" и картошка из Wendy’s. Подозрительно, но всё выглядит аппетитно.
Ну нет... она в холодильнике всё хранила... наверное
Хм, я с этим бургером одного возраста
Но почему?!🤨
WOW-news
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