Мама в течение 17 лет хранила чизбургер из "Макдоналдса", и вот чем закончился её эксперимент

17 лет назад американка Саванна Уайтхед решила провести эксперимент. В ближайшем "Макдоналдсе" она купила чизбургер и другие закуски, хотя есть их не собиралась. Вместо этого девушка запечатала фастфуд из 2004-го, чтобы посмотреть, что с ним станет спустя десятилетия. С того момента Саванна успела выйти замуж, стать мамой и... завести аккаунт в "Тиктоке" savswhithead. Там женщина поделилась записью, как она показывает своим детям результаты долгого эксперимента.

Кадры из видео © TikTok / savswhithead

Детям Уайтхед 17-летние бургеры показались очень интересными и довольно отвратительными. Сначала Саванна показала детишкам старую картошку фри. Удивительно, но она выглядела так, словно её купили полчаса назад — ни намёка на плесень. Единственное, что напоминает о возрасте закуски, — это её упаковка и то, насколько она была сухая. С чизбургером полегче — судьба его помотала намного сильнее. Развернув, семья сразу увидела помятые чёрствые булки. Но и тут, чтобы увидеть хоть какую-то плесень, пришлось поискать, она была только на котлете, пишет Mirror.

Кадры из видео © TikTok / savswhithead

Когда Саванна опубликовала ролик, он быстро стал вирусным. За несколько дней его посмотрели больше 3 млн раз. Американка поняла: нужно ещё больше таких видео — и распаковала другие заказы из фастфуда начала нулевых. Пока что "в меню" — наггетсы из "Макдоналдса" и картошка из Wendy’s. Подозрительно, но всё выглядит аппетитно.

Ну нет... она в холодильнике всё хранила... наверное booozii

Хм, я с этим бургером одного возраста yesmynameisjadensmith

Но почему?!🤨 riley_bouchard

Авторы