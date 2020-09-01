Бабушка показала, что стало с бургером через 24 года, и это видео способно напугать каждого

Недавно пользовательница TikTok aly.sherb опубликовала видео, где её бабушка показала заказ из McDonalds, который она сделала в 1996 году. Оказалось, даже 24 года недостаточно, чтобы знаменитые гамбургеры и картошка фри разложились. С девяностых перекус лежал в фирменном пакете, запечатанном в обычную обувную коробку, но, несмотря на отсутствие серьёзной защиты, блюда лишь подсохли.

Кадры из видео © TikTok / aly.sherb

Старушка на видео устроила анбоксинг заказа из другого тысячелетия. На вид картошка фри совсем не испортилась. Правда, женщина есть её не стала. После закуски — главное блюдо вечера: гамбургер. Развернув его, американка показала, из чего он состоит. Особых трудов это не стоило — булочки и котлеты высохли и легко друг от друга отделились.

Булочки совсем не испортились, мясо тоже не сгнило. Бургер полностью цел. Правда, что будет с тем, кто его съест, неизвестно Героиня видео

Кадры из видео © TikTok / aly.sherb