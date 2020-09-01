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Бабушка показала, что стало с бургером через 24 года, и это видео способно напугать каждого

Макдоналдс — сеть ресторанов быстрого питания. Но не всегда заветные бургеры получают за считаные минуты. Старушка из вирусного видео открыла свой заказ спустя 24 года!

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Кадры из видео © TikTok / aly.sherb

Недавно пользовательница TikTok aly.sherb опубликовала видео, где её бабушка показала заказ из McDonalds, который она сделала в 1996 году. Оказалось, даже 24 года недостаточно, чтобы знаменитые гамбургеры и картошка фри разложились. С девяностых перекус лежал в фирменном пакете, запечатанном в обычную обувную коробку, но, несмотря на отсутствие серьёзной защиты, блюда лишь подсохли.

Кадры из видео © TikTok / aly.sherb

Старушка на видео устроила анбоксинг заказа из другого тысячелетия. На вид картошка фри совсем не испортилась. Правда, женщина есть её не стала. После закуски — главное блюдо вечера: гамбургер. Развернув его, американка показала, из чего он состоит. Особых трудов это не стоило — булочки и котлеты высохли и легко друг от друга отделились.

Булочки совсем не испортились, мясо тоже не сгнило. Бургер полностью цел. Правда, что будет с тем, кто его съест, неизвестно

Героиня видео

Кадры из видео © TikTok / aly.sherb

Когда ревизия "запасов" закончилась, пенсионерка просто завернула бургер обратно в его оригинальную упаковку и положила в коробку, в которой он лежит уже не один десяток лет. Так что, возможно, на 50-летний юбилей заказа уже внуки женщины откроют его и покажут, что с ним стало. А пока оригинальный ролик шокирует современных пользователей TikTok. Ролик посмотрели почти четыре миллиона раз, а лайкнуло его больше 500 тысяч человек.

Бывшая работница McDonalds в вирусном видео раскрыла лайфхак, как получить самый свежий бургер

Все ценят "Макдоналдс" за то, что можно за пару минут взять себе питательный перекус и помчаться дальше по делам. Обычно ко вкусовым качествам относятся снисходительно — фастфуд всё-таки. Но что делать тем, кто хочет питаться чуть вкуснее, чем обычно, рассказала бывшая работница сети.

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