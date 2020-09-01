Бабушка показала, что стало с бургером через 24 года, и это видео способно напугать каждого

Недавно пользовательница TikTok aly.sherb опубликовала видео, где её бабушка показала заказ из McDonalds, который она сделала в 1996 году. Оказалось, даже 24 года недостаточно, чтобы знаменитые гамбургеры и картошка фри разложились. С девяностых перекус лежал в фирменном пакете, запечатанном в обычную обувную коробку, но, несмотря на отсутствие серьёзной защиты, блюда лишь подсохли.
Старушка на видео устроила анбоксинг заказа из другого тысячелетия. На вид картошка фри совсем не испортилась. Правда, женщина есть её не стала. После закуски — главное блюдо вечера: гамбургер. Развернув его, американка показала, из чего он состоит. Особых трудов это не стоило — булочки и котлеты высохли и легко друг от друга отделились.
Булочки совсем не испортились, мясо тоже не сгнило. Бургер полностью цел. Правда, что будет с тем, кто его съест, неизвестно
Героиня видео
Когда ревизия "запасов" закончилась, пенсионерка просто завернула бургер обратно в его оригинальную упаковку и положила в коробку, в которой он лежит уже не один десяток лет. Так что, возможно, на 50-летний юбилей заказа уже внуки женщины откроют его и покажут, что с ним стало. А пока оригинальный ролик шокирует современных пользователей TikTok. Ролик посмотрели почти четыре миллиона раз, а лайкнуло его больше 500 тысяч человек.
WOW-news
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