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Даже фанаты с трудом узнали похудевшую Адель на новом фото, где она впервые показала себя в бикини

Последний год британская певица Adele постоянно впечатляет своих фанатов, и не своими вокальными данными, а физическими преображениями. По последним данным, девушка уже сбросила порядка 45 кг!

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Фото © Instagram / adele

На последней фотографии в Instagram артистка впервые показала себя без скрывающей тело одежды. И теперь её прогресс очевиден. На снимке Адель позирует в бикини с принтом ямайского флага, серых легинсах и крыльях из жёлтых перьев за спиной. В дополнение к образу — браслеты, серьги и колье-цепь из крупных звеньев. В описании певица поздравила соотечественников с фестивалем Notting Hill Carnival, который в этом году отменили из-за пандемии.

Фото © Instagram / adele

Но, конечно, подписчиков певицы больше заинтересовал не сам фестиваль, а изменения в её внешности. В комментариях под постом тут же завалили комплиментами, посвящёнными красоте певицы.

Ты просто сломала интернет, дорогая

lisarinna

Прекрасна, как всегда!

Multishow

Однако среди подписчиков нашлись и те, кто пожурил девушку за причёску, имитирующую узлы банту. Их традиционно используют в своих образах африканские женщины.

Причёска совершенно неуместная. Прекратите присваивать культуру чернокожих. Узлы банту не для вас. Точка.

Resistpnw

Фото © Instagram / adele

Впервые Адель показала перемены в своём весе и образе в целом в конце 2019 года после праздничной вечеринки, посвящённой Рождеству. Тогда стало ясно, как сильно на девушку повлиял развод. На тот момент артистка сбросила около 20 кг. В апреле этого года стало известно, что пара договорилась проводить процедуру расторжения брака в условиях полной конфиденциальности, чтобы не навредить их общему сыну.

Адель выложила фото со своего дня рождения, удивив всех, насколько сильно она похудела

Последний альбом британской певицы Адель вышел около пяти лет назад, но это не мешает ей оставаться в центре внимания. Девушке достаточно опубликовать фото в соцсетях, как фанаты уже сходят с ума.

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