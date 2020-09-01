Даже фанаты с трудом узнали похудевшую Адель на новом фото, где она впервые показала себя в бикини

На последней фотографии в Instagram артистка впервые показала себя без скрывающей тело одежды. И теперь её прогресс очевиден. На снимке Адель позирует в бикини с принтом ямайского флага, серых легинсах и крыльях из жёлтых перьев за спиной. В дополнение к образу — браслеты, серьги и колье-цепь из крупных звеньев. В описании певица поздравила соотечественников с фестивалем Notting Hill Carnival, который в этом году отменили из-за пандемии.

Фото © Instagram / adele

Но, конечно, подписчиков певицы больше заинтересовал не сам фестиваль, а изменения в её внешности. В комментариях под постом тут же завалили комплиментами, посвящёнными красоте певицы.

Ты просто сломала интернет, дорогая lisarinna

Прекрасна, как всегда! Multishow

Однако среди подписчиков нашлись и те, кто пожурил девушку за причёску, имитирующую узлы банту. Их традиционно используют в своих образах африканские женщины.

Причёска совершенно неуместная. Прекратите присваивать культуру чернокожих. Узлы банту не для вас. Точка. Resistpnw

Фото © Instagram / adele