В США заявили о стягивании российских войск на границу с Украиной
Армия Штатов повысила уровень готовности до "потенциально неминуемого кризиса".
Фото © Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
Американская газета The New York Times заявила, что около 4000 российских военных стягиваются на границу с Украиной.
Отмечается, что в связи с этим Европейское командование ВС США повысило уровень готовности американских военных с "вероятного кризиса" до "потенциально неминуемого" (самый высокий уровень).
Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, РФ якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.
В Кремле же заявили, что действия Киева в Донбассе могут привести к гражданской войне.
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