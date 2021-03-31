В США заявили о стягивании российских войск на границу с Украиной

Американская газета The New York Times заявила, что около 4000 российских военных стягиваются на границу с Украиной.

Отмечается, что в связи с этим Европейское командование ВС США повысило уровень готовности американских военных с "вероятного кризиса" до "потенциально неминуемого" (самый высокий уровень).

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, РФ якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.

В Кремле же заявили, что действия Киева в Донбассе могут привести к гражданской войне.

Авторы