Путин поручил передать 38% акций Башкирской содовой компании в собственность региона

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность региона. Ещё 11,7% ценных бумаг должны быть переданы в доверительное управление структурам, подконтрольным субъекту. Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабмина, пояснив, что это позволит региону полноценно управлять БСК.

"Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но, кроме этого, ещё 11,7% плюс одну акцию, как мы и договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики", — отметил глава государства.

Также президент дал ещё одно поручение кабмину: заключить соглашение с Башкирией об инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал деятельность БСК. Глава государства указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а все деньги, зарабатываемые компанией, практически не инвестируются в развитие. Позднее Генпрокуратура РФ сообщила о выявленных нарушениях в отчуждении госакций БСК, а суд арестовал акции.

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