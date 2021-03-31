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Путин поручил передать 38% акций Башкирской содовой компании в собственность региона

Также президент дал указание кабмину заключить соглашение с властями региона об инвестициях в БСК.

31 марта 2021, 13:12
<p>Фото © ТАСС / Вадим Массалимов</p>

Фото © ТАСС / Вадим Массалимов

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность региона. Ещё 11,7% ценных бумаг должны быть переданы в доверительное управление структурам, подконтрольным субъекту. Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабмина, пояснив, что это позволит региону полноценно управлять БСК.

"Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но, кроме этого, ещё 11,7% плюс одну акцию, как мы и договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики", — отметил глава государства.

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Также президент дал ещё одно поручение кабмину: заключить соглашение с Башкирией об инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал деятельность БСК. Глава государства указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а все деньги, зарабатываемые компанией, практически не инвестируются в развитие. Позднее Генпрокуратура РФ сообщила о выявленных нарушениях в отчуждении госакций БСК, а суд арестовал акции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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