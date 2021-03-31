Голикова: МРОТ может вырасти на 4,7% к 2022 году

Через год МРОТ может вырасти на 4,7%. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы. Но рост будет зависеть от экономической ситуации.

"Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022–2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда соответственно на 4,7% и 5,8%. Это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике", — отметила Голикова.

От экономического роста, как отметила вице-премьер, будет зависеть заработная плата.

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