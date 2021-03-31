Впервые в истории США темнокожая женщина может стать верховным судьёй
Американский лидер анонсировал такую возможность ещё во время своей предвыборной кампании.
Кетанджи Браун Джексон. Фото © Wikipedia
Президент США Джо Байден обнародовал свой первый список из 11 кандидатур федеральных судей. Среди них темнокожая судья Кетанджи Браун Джексон, которая может занять пост верховного судьи США, пишет РИА ФАН.
Именно Джексон помогала главе Белого дома в процессе импичмента прежнего лидера страны Дональда Трампа. Причём, ещё во время предвыборной кампании Байден обещал впервые в истории Америки назначить темнокожую женщину на пост верховного судьи. Ранее Джексон была назначена в Высший апелляционный суд округа Колумбия, что в судебной системе США считается предпоследним шагом на пути к посту верховного судьи.
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Отмечается, что имя судьи уже мелькало в американских политических скандалах. Именно она принимала активное участие в инициации процедуры импичмента Дональда Трампа в 2019 году. Она же заставила помощника республиканца Дона Макганна давать показания, игнорируя его иммунитет. Также Джексон заблокировала попытки Трампа ускорить процесс депортации нелегалов и многое другое.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда Александра Тупицкого на должность судьи. После этого в Киеве заявили о превращении КС в "карманный суд" Зеленского.
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