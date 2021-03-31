Впервые в истории США темнокожая женщина может стать верховным судьёй

Президент США Джо Байден обнародовал свой первый список из 11 кандидатур федеральных судей. Среди них темнокожая судья Кетанджи Браун Джексон, которая может занять пост верховного судьи США, пишет РИА ФАН.

Именно Джексон помогала главе Белого дома в процессе импичмента прежнего лидера страны Дональда Трампа. Причём, ещё во время предвыборной кампании Байден обещал впервые в истории Америки назначить темнокожую женщину на пост верховного судьи. Ранее Джексон была назначена в Высший апелляционный суд округа Колумбия, что в судебной системе США считается предпоследним шагом на пути к посту верховного судьи.

Отмечается, что имя судьи уже мелькало в американских политических скандалах. Именно она принимала активное участие в инициации процедуры импичмента Дональда Трампа в 2019 году. Она же заставила помощника республиканца Дона Макганна давать показания, игнорируя его иммунитет. Также Джексон заблокировала попытки Трампа ускорить процесс депортации нелегалов и многое другое.

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