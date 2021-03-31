Совфед обязал полицию раскрывать сведения обо всех судимостях кандидатов на выборах

Совет Федерации в ходе очередного заседания одобрил закон, который обязывает полицию предоставлять данные обо всех судимостях кандидатов на выборах. Поправки касаются статьи 12 закона "О полиции", где указан перечень обязанностей сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время закон предусматривает, что полиция должна сообщать только о снятых или непогашенных судимостях. Теперь же этот перечень расширен до всех имеющихся у кандидатов судимостей, а также их привлечении к административной ответственности за распространение экстремистских материалов или символики. Соответствующую информацию стражи порядка обязаны предоставлять по запросу избирательных комиссий.

Кроме того, вводится обязанность для полиции раскрывать сведения о судимостях, административных правонарушениях и фактах уголовного преследования лиц, назначаемых членами избиркомов, а также организаторов митингов и демонстраций. Кроме того, документ предусматривает, что органы местного самоуправления могут запросить данные о наличии непогашенной или неснятой судимости у кандидатов в присяжные заседатели.

Ранее Элла Памфилова была переизбрана главой ЦИК на 5 лет.

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