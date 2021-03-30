5 новых и неожиданных льгот, которые можно будет получить в апреле

С 1 апреля изменится размер многих социальных выплат. В то же время часто семьи с небольшими доходами даже не догадываются, что имеют право на определённые бесплатные услуги и компенсации. В результате они могут значительно снизить ежемесячные расходы.

Первая льгота. Право на повышенное пособие с 1 апреля

В конце марта специалисты Счетной палаты предложили распространить выплату пособий на все семьи с дефицитом доходов, а не только те, где есть дети. Это позволит сократить уровень бедности. Что касается пособий на детей от трёх до семи лет, то они были введены ещё в 2018 году. Получают выплату малообеспеченные семьи.

С 1 апреля этого года система начисления этих пособий изменится. В результате многие семьи будут получать больше. Со следующего месяца родители могут подать заявление на перерасчёт. Размер пособия изменится. Теперь вводится трёхступенчатая система расчёта выплат. Стандартным размером по-прежнему остаётся 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если после получения пособия доход на человека в семье всё равно оказывается ниже прожиточного минимума в регионе, то его повышают до 75%. Когда и такого повышения оказывается недостаточно, то выплачивается пособие в размере 100% регионального прожиточного минимума. Деньги перечисляют на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

В каждом регионе устанавливается свой размер пособия. На официальном сайте мэра Москвы приводится такой расчёт. Можно выбрать одно из двух региональных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. Так, малообеспеченные семьи могут продолжить получать уже установленное пособие в размере 7725 рублей. Второй вариант подать заявление на получение новой региональной выплаты.

Сумма новой ежемесячной выплаты в столице составит 50% от величины прожиточного минимума ребёнка — это 7791 рубль, 75% — 11 687 рублей или 100% — 15 582 рубля в месяц. В целом пособие могут получать семьи, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Для Москвы это 18 029 рублей в месяц. В качестве дохода будут учитывать зарплату родителей, ежемесячные социальные выплаты по федеральному и региональному законодательству. Кроме того, теперь будут учитывать стоимость имущества семьи, а также размер счетов и вкладов в коммерческих банках. Это делается для того, чтобы поддержку получали действительно нуждающиеся.

Ещё один важный фактор получения выплаты: оба родителя должны работать, учиться или получать пенсию по старости или инвалидности. Только один из них может иметь уважительную причину для отсутствия дохода. Например, после рождения ребёнка, во время ухода за ребёнком или больным членом семьи.

Вторая льгота. Право на компенсации и натуральную помощь

В целом назначение выплат малоимущим гражданам регулируется региональным законодательством. Помимо пособий на ребёнка малообеспеченные семьи могут получать от государства денежные перечисления и натуральную помощь.

— ​Так, в Московской области малоимущим делают доплату. Это разница между суммой величин прожиточных минимумов, установленных в регионе для соответствующих социально-демографических групп населения, к которым относятся члены малоимущей семьи, и общим доходом семьи. Малоимущие семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию (например, получившие инвалидность, потерявшие работу), могут получить государственную помощь на основании социального контракта. Она предоставляется не чаще одного раза в три года на срок от трёх месяцев до года. Её размер определяется с учётом мероприятий, предусмотренных социальным контрактом, и не может превышать установленных величин, — рассказал адвокат Владимир Постанюк.

Третья льгота. Субсидии на квартплату и жильё

Также малообеспеченные семьи имеют право на субсидии и компенсацию расходов на услуги ЖКХ. Как отметил Владимир Постанюк, малоимущим и нуждающимся в жилье могут предоставить муниципальную квартиру по договору социального найма.

— В этом случае для признания семьи малообеспеченной учитывается не только доход, который приходится на каждого члена семьи, но и стоимость налогооблагаемого имущества в их собственности, — уточнил адвокат.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются людям, чьи расходы на эти цели превышают определённую величину. На федеральном уровне она составляет 22% от дохода. Впрочем, регионы могут устанавливать и свои нормативы. При этом они не должны ухудшать положение льготников, то есть нельзя увеличивать процент от дохода, который занимает коммуналка. Можно лишь уменьшать его, что и происходит. Например, в Москве для получение субсидии достаточно, чтобы расходы на коммунальные платежи составляли более 10% от дохода.

Как отметила ведущий юрист Европейского юридического центра Оксана Красовская, право на субсидии имеют пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; люди, проживающие по договору найма в частном жилищном фонде; члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; собственники недвижимости.

— То есть, если человек просто прописан в квартире или доме и не относится к вышеуказанным категориям, он получать субсидию не может. К тому же оформить субсидию по коммунальным услугам могут жильцы, не имеющие задолженности по оплате ЖКУ, а также те, кто заключил или выполнил соглашения по её погашению. Как правило, субсидии предоставляются в виде денежной компенсации самому льготнику. При этом по закону может быть предусмотрено предоставление субсидии через внесение денег на счёт поставщика услуг или собственника помещения, — рассказала Оксана Красовская.

С 1 апреля механизм получения субсидий на ЖКУ изменится. Как правило, их выдают на шесть месяцев. Затем получателям требуется снова подавать документы, чтобы подтвердить право на льготу. Из-за пандемии коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря. Потом его продлили ещё на три месяца.

Люди, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, автоматически получат господдержку в прежнем размере на следующие шесть месяцев. Им подавать документы не потребуется. Если же право на льготу истекает после 1 апреля, то уже нужно будет подтверждение.

Четвёртая льгота. Бесплатные услуги

Каждый субъект РФ в праве самостоятельно определять, в чём конкретно нуждаются жители того или иного региона. Например, в Москве для малоимущих предусмотрены в том числе следующие льготы: бесплатная юридическая помощь, адресная социальная помощь (материальная помощь, одежда, продукты питания), а также освобождение от уплаты курортного сбора на внутрироссийских курортах.

— Для того чтобы получить бесплатную юридическую помощь, например, можно обратиться к государственным адвокатам. Чтобы получить бесплатную услугу, в некоторых случаях может потребоваться справка о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного минимума в Москве. Получить её можно бесплатно в МФЦ. Стоит обратить внимание, что не надо верить людям, которые самостоятельно обзванивают граждан и сообщают, что им по закону положена бесплатная юридическая помощь, поэтому они могут обратиться в определённую фирму. Конторы, которые действительно её оказывают, такими обзвонами не занимаются, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

В случае если вам звонят с подобным предложением, скорее всего, это мошенники, которые хотят привлечь таким образом клиентов. Вполне возможно, первая консультация действительно будет бесплатной, но за дальнейшие услуги они потребуют денег. По словам Светланы Петриковой, основная опасность здесь в том, что часто это фирмы-однодневки, которые не могут оказать качественные услуги в силу некомпетентности сотрудников. Таким образом они собирают максимальную клиентуру, уговаривают на какие-то платные услуги, а потом исчезают. Очень часто оказывается, что даже те рекомендации, которые удаётся получить клиентам подобных организаций, оказываются совершенно неверными.

Пятая льгота. Доплаты пенсионерам и людям с низким доходом

Как отметила Оксана Красовская, некоторым категориям граждан с низкими доходами могут предоставляться социальные пособия, социальные доплаты к пенсии, субсидии, социальные услуги и жизненно необходимые товары. Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, а также малоимущие одиноко проживающие люди, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в своём регионе.

К тому же с 1 апреля пройдёт плановая индексация социальных пенсий. От их размера зависит и ряд других социальных выплат, которые тоже автоматически повысят. В этом году индексация составит 3,4%.

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