5 угроз при оплате наличными и расчётах картами: за кем начнёт следить налоговая

Первая угроза. Оплата наличными без кассового чека

Если в большинстве магазинов кассовый чек выдают автоматически за каждую покупку, то на рынках далеко не всегда. В такой ситуации очевидно, что многие продавцы пытаются уклониться от уплаты налогов. Покупатели же в случае каких-то проблем с товаром просто не могут его вернуть.

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Теперь планируется ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. ФНС подготовила поправки в законы "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП. Например, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, а также обязать арендаторов подтверждать наличие кассовой техники перед заключением договора аренды. Кроме того, планируется запретить торговлю на рынках людям, чья деятельность приостановлена, а также упростить порядок привлечения продавцов к административной ответственности.

— Как следует из предложения, в первую очередь мера затронет розничных торговцев на рынках, а также позволит сократить долю серого импорта в страну. Особенно стоит насторожиться тем, кто, прикрываясь разрешением не использовать ККТ, реализует на рынках товары, не подходящие под разрешённые категории. Те, кто работает честно, продаёт товары собственного производства и не содержит штат работников, могут и дальше не использовать кассы или переквалифицироваться в самозанятых и просто выдавать чеки через приложение на телефоне. Их данные меры не коснутся точно, так как ещё в 2019 году Минфин и ФНС обещали не менять условия работы для самозанятых в ближайшие десять лет, — рассказала генеральный директор платформы "Рокет ворк" Анастасия Ускова.

При этом, как пояснил ведущий юрист "Европейской юридической службы" Павел Кокорев, дополнен ряд положений, устанавливающих ответственность за нарушения при осуществлении расчётов. Так, за совершение мнимых расчётов с использованием КТ предусматривается ответственность в виде штрафа в размере не менее 10 тысяч рублей для ИП и не менее 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Вторая угроза. Регулярные переводы денег с карты на карту

С конца марта налоговые органы стали внимательнее следить за переводами с карты на карту. Они получили расширенный доступ к банковской тайне. Банки сейчас обязаны в течение трёх дней после запроса предоставлять в налоговую копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, заявлений и договоров на открытие счёта, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

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Первыми под подозрение попадают регулярные переводы на определённую сумму в одни и те же даты. В этом случае может сложиться впечатление, что эти деньги — серая зарплата. Ещё одно подозрение — что человек сдаёт в аренду квартиру или ещё какое-либо имущество. Могут заинтересовать налоговую и переводы на одинаковую сумму из разных источников. Это выглядит так, как будто человек получает деньги за какие-то услуги. Допустим, делает ремонт или преподаёт на дому.

— Из последних предложений в рамках модернизации системы контроля за налогоплательщиками больше всего интереса вызывают планы ФНС объединить сервис "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс. О них ведомство сообщало в феврале. Когда система заработает, россияне смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, в личном кабинете. Это упростит случаи возвратов за ненадлежащие услуги и товары. При этом даст возможность налоговикам видеть, сколько человек тратит, сопоставлять эти данные с суммой его доходов и, соответственно, задавать вопросы, если вдруг найдутся сильные расхождения дебета с кредитом, — пояснила Анастасия Ускова.

По её словам, последние предложения ФНС дают ясно понять, что государство планомерно ужесточает налоговую политику и сбавлять обороты не собирается. Сейчас около 20% экономики в большей или меньшей степени остаётся в тени.

Даже если банковская операция привлекла внимание контролирующих органов, это не делает перевод автоматически налогооблагаемым. За какие переводы с карты на карту могут начислить налог — в отдельном объяснении Life.ru.

Третья угроза. Расчёты крупными суммами наличных

Под контроль попадают крупные сделки с наличными и переводами на суммы свыше 600 тысяч. У налоговой могут возникнуть вопросы об источниках получения денег. Об этом напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Чтобы не возникло проблем, нужно быть готовым предъявить договор купли-продажи (если продана дача или машина) или иные документы, подтверждающие источник получения денег.

— Различных новаций от ФНС в этом году вообще достаточно много в разных сферах. Одна из них, например, коснулась маленьких, несетевых магазинов — теперь в их чеках должны быть указаны наименование товара, единица измерения (кг, литр, шт.), стоимость и цена. Раньше это требование небольших предприятий торговли не касалось, они выдавали "слепые" чеки — с датой и общей суммой покупки. Новая система позволяет отслеживать более полно динамику цен, так как эти данные будут поступать ещё и в Росстат. Также изменение коснулось такого вида налога, как ЕНВД — единый налог на вменённый доход. В этом году он отменён. Бизнес теперь должен перейти на УСН (упрощёнку), ОСН (основную форму налогообложения, что многим невыгодно) или патент (стоимость некоторых видов патентов выросла, иногда в разы), — пояснил Артём Деев.

Четвёртая угроза. Оформление и продажа имущества в залоге

Нововведения Федеральной налоговой службы и Министерства финансов призваны устранить лазейки в законодательстве, которыми пользуются мошенники. Одни пытаются наладить двойную бухгалтерию на предприятиях, другие занимаются отмыванием незаконно полученных средств.

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— Поэтому ведомства ужесточают контроль не только за переводами по банковским картам, но и за оплатой наличными. Добросовестным продавцам и покупателям, не нарушающим законы, опасаться нечего. Во-первых, налоговые органы следят за операциями с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей (например, по договорам лизинга). Такие суммы обычно фигурируют при крупных покупках — автомобиля или квартиры, поэтому доказать происхождение денежных средств можно быстро и не опасаясь вопросов со стороны налоговой службы. Банки, страховые, ломбарды передают данные в Росфинмониторинг. Также продолжится контроль за снятием наличных и переводом на баланс мобильных телефонов. Но здесь сумма довольно большая — от 100 тысяч рублей. Обычно размер такого перевода указывает на действия мошенников, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Отдельно стоит остановиться на ломбардах. С 10 апреля их клиентам нужно обязательно проверять статус организации в реестре Банка России. В файле с реестром будут выделены ломбарды, которые уже прошли процедуру допуска на рынок. Остальные будут работать с серьёзными ограничениями. Они потеряют право заключать и продлевать договоры. Если же организация в течение ближайших трёх месяцев не начнёт работать по новым правилам и не оформит соответствующие документы, то она потеряет статус ломбарда. Это произойдёт со всеми недобросовестными компаниями после 9 июля. Реформа направлена на то, чтобы сделать этот рынок прозрачным.

Пятая угроза. Регулярные выплаты "в конверте"

Налоговая может заинтересоваться не только работодателем, который переводит на карту или выплачивает наличными серую зарплату. Привлечь внимание могут и работники. Например, в той ситуации, когда ежемесячно кладут себе на счёт одну и ту же сумму в одно и то же время. С правовой точки зрения они тоже оказываются вне закона.