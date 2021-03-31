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Опубликована запись звонка в 112 ревнивца, зарезавшего подругу с любовником

На аудио слышно, как мужчина отчитывает умирающую девушку за измену.

31 марта 2021, 13:02

Фото © Соцсети

Опубликована запись звонка в 112 ревнивца, зарезавшего подругу с любовником. Аудио © LiveCorr

Гражданский журналист Лайфа через приложение LiveCorr прислал в редакцию запись звонка Сергея Ж., убившего свою девушку с любовником, в службу 112. На ней слышно, как мужчину переключают на диспетчера скорой помощи и он, осознав, что натворил, просит врачей поторопиться.

"Три ножевых ранения, лёгкое пробито, кровь (…) [хлещет], давайте быстрее, сейчас помрёт человек", — говорит на записи предполагаемый убийца.

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Житель Новгородской области застал свою девушку с любовником и в ярости убил обоих

На записи также слышен голос самой умирающей Светланы, которая пыталась вести диалог с Сергеем. Тот в ответ начал упрекать истекающую кровью девушку за измену.

Ранее Лайф рассказывал о жительнице города Новодвинска Ольге Шляминой, которую нашли обезглавленной в лесополосе в Архангельской области. В убийстве признался её бывший.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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