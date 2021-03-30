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Житель Новгородской области застал свою девушку с любовником и в ярости убил обоих

Опомнившись, он начал звонить в службу спасения, но было слишком поздно.

30 марта 2021, 09:48
<p>Сергей и убитая Светлана. </p><p>Фото © Соцсети</p>

Сергей и убитая Светлана.

Фото © Соцсети

Кровавая драма разыгралась в одном их жилых домов города Валдая Новгородской области. 31-летний местный житель Сергей Ж. зашёл в гости к своей подруге — 26-летней Светлане — и увидел там голого спящего мужчину.

По информации Лайфа, ревнивец взялся за нож и нанёс тяжёлые ранения обоим. Предполагаемый любовник получил удар в сердце, а Светлана, предположительно, в лёгкое. Опомнившись, мужчина начал звонить в службу спасения, но было слишком поздно: молодая женщина и её гость скончались от полученных ран.

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Сам Сергей был ранее судим, преимущественно за мелкие кражи, а в 2011 году привлекался за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По предварительным данным, вызвав скорую, он покинул место преступления, но был задержан утром в районе Боровичей. В ближайшее время его доставят в следственный отдел.

Ранее Лайф рассказывал о жительнице города Новодвинска Ольге Шляминой, которую нашли обезглавленной в лесополосе в Архангельской области. В убийстве признался её бывший.

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Мы писали и о другом резонансном убийстве, которое произошло в Кемерове 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки Веры Пехтелевой её бывшим парнем. В отношении него возбуждено и рассматривается дело об убийстве. В феврале текущего года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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