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Глыба льда обрушилась на авто с людьми в Мурманской области — видео

Пострадавших нет, но машине нанесён внушительный ущерб.

30 марта 2021, 09:24

Кадр из видео © Соцсети

Глыба льда обрушилась на авто с людьми в городе Кола. Видео © "ВКонтакте" "Город Кола — ДТП и ЧП"

В городе Кола Мурманской области глыба льда упала на автомобиль, припаркованный у дома № 4 по улице Заводской. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На кадрах, которые попали на камеры видеонаблюдения, видно, что водитель садится в машину. В этот момент лёд обрушивается на лобовое стекло.

Мужчина успел выскочить из автомобиля, а вот его спутница осталась внутри и, вероятно, попыталась сдать назад. Она выпрыгнула из салона, лишь когда машина начала выезжать на проезжую часть и едва не врезалась в проезжавшее мимо авто. И пассажирка, и водитель остались целы.

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Напомним, это далеко не первый случай падения снега и льда за прошедшую зиму и начало весны. Ранее Лайф рассказывал, что в Находке на ребёнка свалился огромный ком снега с крыши. Также огромная снежная глыба рухнула на маленькую девочку в Северодвинске. А ещё в Вологде упавшая с крыши глыба льда едва не убила ребёнка в коляске.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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