Глыба льда обрушилась на авто с людьми в Мурманской области — видео

На кадрах, которые попали на камеры видеонаблюдения, видно, что водитель садится в машину. В этот момент лёд обрушивается на лобовое стекло.

Мужчина успел выскочить из автомобиля, а вот его спутница осталась внутри и, вероятно, попыталась сдать назад. Она выпрыгнула из салона, лишь когда машина начала выезжать на проезжую часть и едва не врезалась в проезжавшее мимо авто. И пассажирка, и водитель остались целы.