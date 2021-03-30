Глыба льда обрушилась на авто с людьми в Мурманской области — видео
Пострадавших нет, но машине нанесён внушительный ущерб.
Кадр из видео © Соцсети
Глыба льда обрушилась на авто с людьми в городе Кола. Видео © "ВКонтакте" "Город Кола — ДТП и ЧП"
В городе Кола Мурманской области глыба льда упала на автомобиль, припаркованный у дома № 4 по улице Заводской. Видео инцидента появилось в социальных сетях.
На кадрах, которые попали на камеры видеонаблюдения, видно, что водитель садится в машину. В этот момент лёд обрушивается на лобовое стекло.
Мужчина успел выскочить из автомобиля, а вот его спутница осталась внутри и, вероятно, попыталась сдать назад. Она выпрыгнула из салона, лишь когда машина начала выезжать на проезжую часть и едва не врезалась в проезжавшее мимо авто. И пассажирка, и водитель остались целы.
Напомним, это далеко не первый случай падения снега и льда за прошедшую зиму и начало весны. Ранее Лайф рассказывал, что в Находке на ребёнка свалился огромный ком снега с крыши. Также огромная снежная глыба рухнула на маленькую девочку в Северодвинске. А ещё в Вологде упавшая с крыши глыба льда едва не убила ребёнка в коляске.
Лента новостей
Пространство идеального звука: в Петербурге воссоздадут студию звукозаписи "Победа"
сегодня в 09:19
Политолог с иронией отреагировал на "оперативные" санкции Австралии из-за Крымского моста
сегодня в 09:14
"Хотят загнать меня в угол и расправиться": Олеся Малибу прокомментировала скандал с соседями
сегодня в 09:13
Выбор редакции
Пропавшего в Хибинах туриста нашли мёртвым
Велосипедисты прокатились по Москве-реке на льдине, дрейфовавшей в 100 метрах от берега — видео
Один горняк погиб при обвале породы на руднике в Приморье
Песков переадресовал Украине вопрос о невыполнении Минских соглашений
Песков назвал бесценным личный пример политиков при вакцинации
Комментариев: 0