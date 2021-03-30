Политолог с иронией отреагировал на "оперативные" санкции Австралии из-за Крымского моста

Первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв с иронией отреагировал на решение австралийских властей ввести санкции из-за строительства Крымского моста.

"Меня удивляет, насколько "оперативно" ввели эти санкции. Когда построен мост — и когда вводят санкции. Всё-таки сейчас на дворе XXI век, а не XVIII, когда новости до Австралии доходили с большим опозданием... Они что, раньше не знали, что США, Евросоюз, Великобритания ввели санкции, им не говорили? Это символический жест, показатель единства коллективного Запада в отношении санкционного давления на Россию, не более того", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Напомним, 30 марта власти Австралии вслед за Канадой ввели против России санкции, связанные со строительством Крымского моста. Ограничения со стороны Канберры действительно последовали спустя почти три года: открытие объекта состоялось ещё 15 мая 2018 года.

Возведение самого протяжённого в Европе моста длиной 19 километров заняло чуть больше двух лет. Одним из первых сооружение протестировал президент Владимир Путин за рулём автомобиля КамАЗ. Он преодолел мост за 16 минут. Позже на бывшей стройплощадке состоялся торжественный концерт, возмутивший украинское руководство. На нём выступали Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Валерия, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Буйнов, Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие артисты. В 2021 году Киев возбудил против них дело.

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