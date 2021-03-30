На Ставрополье задержали второго вице-премьера за месяц
Чиновника обвиняют в мошенничестве на 130 миллионов рублей.
Роман Петрашов. Фото © Официальный сайт губернатора Ставропольского края
Сотрудники ФСБ И МВД России задержали и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края Романа Петрашова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу Москве.
"По данным следствия, Петрашов, занимающий должность заместителя председателя Правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей. Указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путём перечисления на расчётные счета подконтрольных ему юридических лиц", — сообщили в ГСУ СК России.
Отмечается, что в настоящее время оперативники проводят обыски по местам проживания и работы Петрашова. Устанавливаются соучастники преступления.
Напомним, 12 марта был задержан ещё один заместитель председателя правительства Ставропольского края — Александр Золотарёв. Его обвинили в получении многомиллионных взяток на общую сумму 63 миллиона рублей. Суд арестовал чиновника до 12 мая.
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