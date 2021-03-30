На Ставрополье задержали второго вице-премьера за месяц

Сотрудники ФСБ И МВД России задержали и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края Романа Петрашова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу Москве.

"По данным следствия, Петрашов, занимающий должность заместителя председателя Правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей. Указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путём перечисления на расчётные счета подконтрольных ему юридических лиц", — сообщили в ГСУ СК России.