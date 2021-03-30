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Силовики накрыли под Рязанью лабораторию с наркотиками на 560 миллионов рублей

Их делали в одной из местных деревень в кустарных условиях.

30 марта 2021, 08:56

Силовики накрыли под Рязанью лабораторию с наркотиками на 560 миллионов рублей. Видео © МВД России

Крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда оптовыми партиями запрещённые вещества поставлялись в Республику Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области.

"По версии следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин в так называемом теневом сегменте Сети и для конспирации использовали псевдонимы. В результате комплекса оперативных мероприятий полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров, 21-летнего уроженца Тульской области. Молодого человека задержали", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ФСБ в Подмосковье накрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков — видео

ФСБ в Подмосковье накрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков — видео

Она добавила, что подозреваемый ехал на автомобиле в деревню Павелково. При досмотре у парня нашли несколько контейнеров с запрещённым веществом массой 210 граммов, а в ходе обследования у молодого человека дома оперативники обнаружили целую лабораторию.

"В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тысячам разовых доз. Стоимость партии по ценам чёрного рынка может достигать 560 миллионов рублей", — уточнила официальный представитель МВД России.

Бывшего борца с наркотиками задержали за торговлю запрещёнными веществами

Бывшего борца с наркотиками задержали за торговлю запрещёнными веществами

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все звенья цепи распространения произведённых в лаборатории наркотических средств, а также соучастники противоправной деятельности.

А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье ликвидировали лабораторию, производившую полтонны наркотиков в месяц. Также до этого деятельность дачной нарколаборатории силовики пресекли в Приморском крае. В общей сложности было изъято порядка десяти литров реагентов для синтеза наркотических средств.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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