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На Ставрополье 30 детей и 25 взрослых обратились в больницу с отравлением

Семеро пострадавших госпитализированы.

30 марта 2021, 09:36

Фото © ТАСС / Манзюк Александр

В селе Марьины Колодцы Минераловодского округа Ставропольского края произошло массовое отравление. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в участковую больницу с признаками кишечного расстройства обратилось около 55 человек, из них 30 — дети.

Семеро пострадавших госпитализированы. По предварительным данным, у всех болезнь протекает в лёгкой и средней степени тяжести. Что могло стать причиной заражения, пока не известно.

В Смоленской области отравилось 16 школьников, возбуждено уголовное дело

В Смоленской области отравилось 16 школьников, возбуждено уголовное дело

Ранее Лайф писал о восьми отравившихся хлором в бассейне детях из Татарстана. Причиной этого стала неисправность в оборудовании.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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