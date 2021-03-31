В Кремле считают, что действия Киева в Донбассе могут привести к гражданской войне
Ранее стало известно, что Украина планирует усилить военное присутствие в регионе.
Фото © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
В Кремле считают, что Киев может пойти на провокации, которые в конечном итоге приведут к возобновлению гражданской войны на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы выражаем обеспокоенность ... что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые могут привести к [гражданской] войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", — сказал Песков журналистам.
Напомним, накануне главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, РФ якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.
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