Песков заявил, что Россия продолжит предоставлять кредиты государствам
По словам представителя Кремля, это неотъемлемая практика экономического сотрудничества.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Всемирного банка, согласно которому РФ должны порядка 30 стран, в том числе Белоруссия. Представитель Кремля отметил, что политику предоставления кредитов пересматривать не планируется.
"В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты — это обычная мировая практика, которая является неотъемлемой практикой тесного торгово-экономического сотрудничества, — отметил Песков.
При этом пресс-секретарь напомнил, что существуют правила по обслуживанию долга и регуляции продолжения кредитования.
Напомним, по данным Всемирного банка, долг развивающихся стран перед Россией составил почти $22,9 млрд к концу 2019 года. Речь идёт о задолженностях государств и долгах юрлиц, гарантированных государствами. В списке фигурирует порядка 30 стран, но крупнейшим должником оказалась Белоруссия, которая набрала кредитов у РФ на 8,1 млрд долларов. Далее следуют Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Индия, каждая из стран должна Москве более $1 млрд.
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