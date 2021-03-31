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Песков заявил, что Россия продолжит предоставлять кредиты государствам

По словам представителя Кремля, это неотъемлемая практика экономического сотрудничества.

31 марта 2021, 10:38
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Всемирного банка, согласно которому РФ должны порядка 30 стран, в том числе Белоруссия. Представитель Кремля отметил, что политику предоставления кредитов пересматривать не планируется.

"В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты — это обычная мировая практика, которая является неотъемлемой практикой тесного торгово-экономического сотрудничества, — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь напомнил, что существуют правила по обслуживанию долга и регуляции продолжения кредитования.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Напомним, по данным Всемирного банка, долг развивающихся стран перед Россией составил почти $22,9 млрд к концу 2019 года. Речь идёт о задолженностях государств и долгах юрлиц, гарантированных государствами. В списке фигурирует порядка 30 стран, но крупнейшим должником оказалась Белоруссия, которая набрала кредитов у РФ на 8,1 млрд долларов. Далее следуют Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Индия, каждая из стран должна Москве более $1 млрд.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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