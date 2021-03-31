Хорватия разрешит въезд тем, кто привился "Спутником V"
Подтверждение о вакцинации будет действовать 180 дней.
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Хорватия с 1 апреля разрешает въезд в страну привившимся от коронавируса, в том числе тем, кто вакцинировался российским препаратом "Спутник V".
"Для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны – члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесённом заболевании CoViD-19, которое будет действовать 180 дней", — заявил глава МВД страны Давор Божинович. — Для нас важно, что вакцина — российская или китайская — и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные".
Ранее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" наравне с европейскими препаратами признала Греция. В стране заявили, что с середины мая ждут российских туристов, для поездки будут необходимы либо отрицательный тест на коронавирус, либо справка о наличии антител, либо сертификат о прививке.
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