Хорватия разрешит въезд тем, кто привился "Спутником V"

"Для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны – члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесённом заболевании CoViD-19, которое будет действовать 180 дней", — заявил глава МВД страны Давор Божинович. — Для нас важно, что вакцина — российская или китайская — и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные".