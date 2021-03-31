Новая версия портала "Госуслуги" с роботом-помощником Максом запущена в тестовом режиме

Минцифры сообщило о запуске новой версии портала "Госуслуги". Сегодня она заработала в тестовом режиме. При входе на портал пользователей встречает робот-поисковик Макс — "тёзка" главы Минцифры Максута Шадаева. Робот помогает пользователям найти нужное ведомство или услугу.

Стартовая страница обновлённого сайта "Госуслуги". Скриншот © gosuslugi.ru

Как доложил президенту Владимиру Путину в среду Максут Шадаев, кроме серьёзной технической модернизации и перехода на новую архитектуру на сайте изменился формат взаимодействия с пользователями. Теперь многие опции доступны в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты: пользователи задают вопросы — портал отвечает.

"Перед нами стояла задача найти оптимальное решение, которое устроило бы пользователей самых разных возрастных групп с самыми разными предпочтениями. Так, наше исследование показало, что около 40% пользователей являются явными консерваторами по отношению к порталу госуслуг, 60% не против обновлений", — рассказал глава ведомства.

Работа над обновлением портала госуслуг началась весной 2020 года. По словам разработчиков, найденные технические решения позволят ресурсу держать любой критический уровень нагрузки. Прежнюю версию портала, которая не была рассчитана на по-настоящему массовое использование, планируется закрыть в III квартале 2021 года.

Ранее Лайф рассказывал, как бесплатно проверить свой кредитный рейтинг. Показатель даёт возможность банку оценить надёжность заёмщика. И сделать это возможно через портал "Госуслуги".



Напомним, что широкое распространение в последнее время получила очередная мошенническая схема по обману россиян, связанная с получением данных о банковских картах. Для этого злоумышленники рассылают на почтовые адреса граждан сообщение якобы от сайта "Госуслуги", в котором предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), чтобы получить некие социальные выплаты.

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