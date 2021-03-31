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Путин оценил угрозу весенних паводков: Полтора миллиона человек могут оказаться в зоне подтопления

Глава государства отметил, что перед вызовами стоят все.

31 марта 2021, 13:29

Скриншот © LIFE

Путин призвал готовиться к паводковому и пожароопасному сезону. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что жертвами паводков могут стать до пяти тысяч населённых пунктов. Особенно, по его словам, это относится к Дальнему Востоку, хотя природа бросает вызов всем.

"Готовность к паводковому и пожароопасному сезону. Мы все перед вызовами стоим. Знаю, что непростая ситуация по паводкам может сложиться в регионах РФ прежде всего на Дальнем Востоке. В зону возможного подтопления может попасть до пяти тысяч населённых пунктов — это порядка 1,5 млн человек", — сказал глава государства.

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Ранее сообщалось, что штрафы за лесные пожары в России могут вырасти в 10 раз.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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