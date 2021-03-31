Путин оценил угрозу весенних паводков: Полтора миллиона человек могут оказаться в зоне подтопления

Президент России Владимир Путин заявил, что жертвами паводков могут стать до пяти тысяч населённых пунктов. Особенно, по его словам, это относится к Дальнему Востоку, хотя природа бросает вызов всем.

"Готовность к паводковому и пожароопасному сезону. Мы все перед вызовами стоим. Знаю, что непростая ситуация по паводкам может сложиться в регионах РФ прежде всего на Дальнем Востоке. В зону возможного подтопления может попасть до пяти тысяч населённых пунктов — это порядка 1,5 млн человек", — сказал глава государства.