Путин оценил угрозу весенних паводков: Полтора миллиона человек могут оказаться в зоне подтопления
Глава государства отметил, что перед вызовами стоят все.
Скриншот © LIFE
Путин призвал готовиться к паводковому и пожароопасному сезону. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что жертвами паводков могут стать до пяти тысяч населённых пунктов. Особенно, по его словам, это относится к Дальнему Востоку, хотя природа бросает вызов всем.
"Готовность к паводковому и пожароопасному сезону. Мы все перед вызовами стоим. Знаю, что непростая ситуация по паводкам может сложиться в регионах РФ прежде всего на Дальнем Востоке. В зону возможного подтопления может попасть до пяти тысяч населённых пунктов — это порядка 1,5 млн человек", — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что штрафы за лесные пожары в России могут вырасти в 10 раз.
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