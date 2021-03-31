Путин призвал правительство и губернаторов "быстрее шевелиться"
Глава государства дал им две недели, чтобы определить параметры поддержки регионов в 2021 году.
Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства (в режиме видеоконференции).
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства, на котором обсуждалось финансирование программ развития регионов. В ходе обсуждения глава государства поручил в течение двух недель определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов страны, чтобы отразить эти данные в Послании Федеральному собранию.
"Всё должно быть проработано серьёзно. Вопрос только в сроках. Побыстрее шевелитесь. Но прорабатывать надо серьёзно, но и затягивать чрезмерно нельзя", — отреагировал Путин на доклады глав Минфина и Минэкономразвития.
Ранее Кремль анонсировал, что с докладами на совещании выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Нижегородской области Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора Мордовии Артём Здунов.
Накануне глава государства провёл заседание Совета по межнациональным отношениям. В ходе него Путин дал основной совет всем чиновникам, ответственным за реализацию национальной политики в стране.
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