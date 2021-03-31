Путин призвал правительство и губернаторов "быстрее шевелиться"

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства, на котором обсуждалось финансирование программ развития регионов. В ходе обсуждения глава государства поручил в течение двух недель определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов страны, чтобы отразить эти данные в Послании Федеральному собранию.

"Всё должно быть проработано серьёзно. Вопрос только в сроках. Побыстрее шевелитесь. Но прорабатывать надо серьёзно, но и затягивать чрезмерно нельзя", — отреагировал Путин на доклады глав Минфина и Минэкономразвития.

Ранее Кремль анонсировал, что с докладами на совещании выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Нижегородской области Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора Мордовии Артём Здунов.

Накануне глава государства провёл заседание Совета по межнациональным отношениям. В ходе него Путин дал основной совет всем чиновникам, ответственным за реализацию национальной политики в стране.

Авторы