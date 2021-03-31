Посол Антонов: Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе

"Уже несколько лет российская сторона предпринимает активные последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного, взаимоуважительного, прагматичного диалога. Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий, которая отвечает национальным интересам России и — мы считаем — не противоречит национальным интересам США. Однако нам не удалось изменить траекторию движения отношений России и США", — отметил дипломат на расширенном заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности Совета Федерации.