Посол Антонов: Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе
По словам дипломата, системное сдерживание Москвы "остаётся альфой и омегой" американской политики.
Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе, и всю "архитектуру непростых связей" последовательно разрушает Вашингтон. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Уже несколько лет российская сторона предпринимает активные последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного, взаимоуважительного, прагматичного диалога. Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий, которая отвечает национальным интересам России и — мы считаем — не противоречит национальным интересам США. Однако нам не удалось изменить траекторию движения отношений России и США", — отметил дипломат на расширенном заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности Совета Федерации.
Антонов добавил, что администрация нового президента Штатов Джо Байдена продолжает под надуманными предлогами раскручивать "санкционную спираль", и если какие-то перемены в позиции Вашингтона произойдут, то "не по существу, а скорее в нюансах".
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