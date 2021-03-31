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"Тяжело говорить": дипломат объяснил "молчание" России на встрече с Байденом

От лица РФ на заседании присутствовал не постоянный представитель Василий Небензя, а его заместитель Анна Евстигнеева.

31 марта 2021, 04:19
<p>Заседание Совбеза ООН. Фото © ТАСС/ Ralf Hirschberger/dpa</p>

Заседание Совбеза ООН. Фото © ТАСС/ Ralf Hirschberger/dpa

Россия единственной не взяла слово на встрече постоянных представителей Совета Безопасности ООН с американским лидером Джо Байденом, поскольку в свете недавних событий в отношениях США и РФ было бы нелогично что-то говорить. Об этом заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что после заявлений Вашингтона российского посла Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций, и взаимодействие с Соединёнными Штатами сейчас подвергается глубокому анализу.

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"Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст", — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева, которая присутствовала на онлайн-встрече, весьма уважаемый и высокопоставленный дипломат. У постпреда РФ при ООН Василия Небензи был запланирован ряд мероприятий в это время, поскольку приглашение на заседание пришло в последний момент накануне.

Напомним, президент США Джо Байден 19 марта провёл онлайн-встречу с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет Безопасности всемирной организации. От российской стороны в онлайн-встрече с президентом США принимала участие заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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