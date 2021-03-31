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Россиян предупредили о надвигающихся весенних заморозках

Ожидаются отрицательные температуры до –5 градусов.

31 марта 2021, 03:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ближайшие выходные в европейской части России ожидаются весенние заморозки, которые сохранятся к началу следующей недели. Об этом сообщил РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, 1 апреля будет самая высокая за неделю температура: от 7 до 13 градусов. Затем начнётся похолодание — до минус 5–6 градусов, которое продлится несколько дней.

"Температура в ночь на пятницу будет в диапазоне от 0 до +5 градусов, в ночь на субботу от –3 до +2 градусов, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0 до –5 градусов", — пояснил Вильфанд.

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Ранее Лайф писал о том, что в Гидрометцентре рассказали, когда москвичи смогут выйти на улицу без курток.

Авторы
Юлия Коновалова

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