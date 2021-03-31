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В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе "боинга"

В результате авиакатастрофы погибло 56 пассажиров и 6 членов экипажа.

31 марта 2021, 03:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/detikcom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">detikcom</a></p>

Фото © Twitter / detikcom

В Индонезии обнаружили речевой самописец самолёта Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в акватории Яванского моря в январе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства транспорта страны.

По данным агентства, пресс-конференция в связи с находкой состоится в 11:00 (07:00 мск) 31 марта. До тех пор в Минтрансе отказались раскрывать информацию о состоянии самописца.

Обломки фюзеляжа индонезийского "боинга" нашли на глубине 23 метров

Обломки фюзеляжа индонезийского "боинга" нашли на глубине 23 метров

Ранее Лайф сообщал, что на борту "боинга", который выполнял рейс из Джакарты в Понтианак, находилось 62 человека, среди них шестеро детей. Связь с самолётом была потеряна, когда он находился примерно в 11 морских милях (20 км) от международного аэропорта Сукарно – Хатта. Предварительно, он преодолел высоту 11 000 футов, но внезапно высота и скорость резко упали. Окончательная позиция показывает высоту 250 футов над уровнем моря при скорости 358 узлов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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