В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе "боинга"
В результате авиакатастрофы погибло 56 пассажиров и 6 членов экипажа.
Фото © Twitter / detikcom
В Индонезии обнаружили речевой самописец самолёта Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в акватории Яванского моря в январе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства транспорта страны.
По данным агентства, пресс-конференция в связи с находкой состоится в 11:00 (07:00 мск) 31 марта. До тех пор в Минтрансе отказались раскрывать информацию о состоянии самописца.
Ранее Лайф сообщал, что на борту "боинга", который выполнял рейс из Джакарты в Понтианак, находилось 62 человека, среди них шестеро детей. Связь с самолётом была потеряна, когда он находился примерно в 11 морских милях (20 км) от международного аэропорта Сукарно – Хатта. Предварительно, он преодолел высоту 11 000 футов, но внезапно высота и скорость резко упали. Окончательная позиция показывает высоту 250 футов над уровнем моря при скорости 358 узлов.
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