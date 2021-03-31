Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Жители Приангарья ощутили афтершоки от землетрясения в Монголии

Интенсивность толчков составляла три-четыре балла.

31 марта 2021, 02:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жители Иркутска утром 31 марта ощутили подземные толчки интенсивностью три-четыре балла, эпицентр которых залегал на севере Монголии у границы с Россией. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Дата и время: 31 марта 2021 года, интенсивность: Иркутск, 3–4 балла", — говорится в тексте сообщения.

Шесть человек погибли и более 80 пропали без вести из-за песчаной бури в Монголии

Шесть человек погибли и более 80 пропали без вести из-за песчаной бури в Монголии

По данным геофизической службы, координаты землетрясения: 51,26 широты, 100,49 долготы, энергетический класс — 14,3.

Подземные толчки периодически происходят в районах Монголии, граничащих с западной частью Бурятии, Тувой, Республикой Алтай и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. В январе 2021 года сейсмологи зафиксировали более 100 повторных подземных толчков после крупного землетрясения, произошедшего в Монголии на озере Хубсугул у границы с Россией 12 января.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1