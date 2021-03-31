Жители Приангарья ощутили афтершоки от землетрясения в Монголии
Интенсивность толчков составляла три-четыре балла.
Фото © Pixabay
Жители Иркутска утром 31 марта ощутили подземные толчки интенсивностью три-четыре балла, эпицентр которых залегал на севере Монголии у границы с Россией. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
"Дата и время: 31 марта 2021 года, интенсивность: Иркутск, 3–4 балла", — говорится в тексте сообщения.
По данным геофизической службы, координаты землетрясения: 51,26 широты, 100,49 долготы, энергетический класс — 14,3.
Подземные толчки периодически происходят в районах Монголии, граничащих с западной частью Бурятии, Тувой, Республикой Алтай и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. В январе 2021 года сейсмологи зафиксировали более 100 повторных подземных толчков после крупного землетрясения, произошедшего в Монголии на озере Хубсугул у границы с Россией 12 января.
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