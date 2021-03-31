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Samsung сделал российские приложения на новых гаджетах неудаляемыми, но в "Яндексе" выступили против

Там считают, что закон не требует столь жёстких мер.

31 марта 2021, 14:18
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Компания Samsung приступила к предустановке российских приложений на смартфоны, согласно новым положениям в законодательстве. В частности, речь идёт о сервисах "Яндекс. Диск", "Яндекс. Браузер" и "Яндекс. Карты". Как сообщает "Коммерсант", удалить приложения невозможно.

Вместе с тем в "Яндексе" выступили против неудаляемости своих сервисов с гаджетов. Управляющий директор холдинга Тигран Худавердян заявил, что уже обратился к "Самсунгу" и другим компаниям с просьбой оставить в устройствах возможность удалять приложения.

Логотип "Яндекса" стал жирнее

Логотип "Яндекса" стал жирнее

"Мы обратились в "Самсунг" и к другим вендорам с просьбой не делать так с нашими приложениями — не устанавливать приложения "Яндекса" без возможности удаления. <...> Уже ответили и подтвердили, что не будут ставить приложения неудаляемыми: Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu, Prestigio", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Худавердян подчеркнул, что "Яндекс" не соглашался на такие условия и выступает против того, чтобы усложнять жизнь пользователям мобильных устройств. Глава компании уверен, что российское законодательство не обязывает делать приложения неудаляемыми, поэтому согласен с теми, кого возмутили столь жёсткие меры "Самсунга".

Напомним, слухи о том, что в России могут запретить продажи гаджетов без предустановленного отечественного ПО, появились в начале прошлого года. Летом соответствующий законопроект внесли в Госдуму, а позже его подписал президент Владимир Путин. Перечень приложений, которые должны быть установлены на мобильных устройствах, был утверждён в начале текущего года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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