Мытищинский стрелок в 90-е кинул партнёров по бизнесу на 300 тысяч рублей
Занятую им сумму не удалось вернуть даже через суд.
Владимир Барданов. Фото © LIFE
Владимир Барданов, который вчера устроил стрельбу по прохожим и силовикам в посёлке Новые Вешки, в 90-е годы вёл бизнес и нечестно обошёлся со своим партнёром.
Как стало известно Лайфу, в конце 90-х годов Барданов был партнёром неких Андрея С. и его старшего брата Вячеслава в организации ЗАО "Тверь-экспресс". Примерно в 1998–99 годах Андрей обратился к родственнику с просьбой одолжить 300 тысяч рублей для Барданова, и брат не отказал.
Но время шло, а деньги Вячеславу никто не возвращал. Мужчина пытался решить вопрос мирным путём, но безуспешно и уже в 2000 году написал заявление в милицию. По словам его супруги, состоялось несколько судебных разбирательств, но деньги так и не вернулись. В итоге в 2003 году Вячеслав скончался, а его жена оставила попытки вернуть долг и заодно прервала контакты с Андреем. Кстати, самого Барданова женщина видела всего единожды и назвала его не очень приятным человеком.
Тем временем Следственный комитет опубликовал новое видео с места сгоревшего дома в посёлке. На кадрах видно дорогое убранство особняка Барданова, соседствующее с обгоревшими частями коттеджа. Также следователи показали внушительный арсенал стрелка.
Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.
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