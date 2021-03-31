Мытищинский стрелок в 90-е кинул партнёров по бизнесу на 300 тысяч рублей

Как стало известно Лайфу, в конце 90-х годов Барданов был партнёром неких Андрея С. и его старшего брата Вячеслава в организации ЗАО "Тверь-экспресс". Примерно в 1998–99 годах Андрей обратился к родственнику с просьбой одолжить 300 тысяч рублей для Барданова, и брат не отказал.

Но время шло, а деньги Вячеславу никто не возвращал. Мужчина пытался решить вопрос мирным путём, но безуспешно и уже в 2000 году написал заявление в милицию. По словам его супруги, состоялось несколько судебных разбирательств, но деньги так и не вернулись. В итоге в 2003 году Вячеслав скончался, а его жена оставила попытки вернуть долг и заодно прервала контакты с Андреем. Кстати, самого Барданова женщина видела всего единожды и назвала его не очень приятным человеком.