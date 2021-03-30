"Хороший, отзывчивый": Внучка Людмилы Гурченко прокомментировала слухи о романе с Прохором Шаляпиным

Внучка киноактрисы, народной артистки России Людмилы Гурченко Елена Королёва в беседе с с kp.ru прокомментировала слухи об отношениях с певцом Прохором Шаляпиным. Она отметила, что ничего общего с действительностью эти сообщения не имеют.

"У нас с Прохором всего лишь дружеские отношения. Никакого романа нет! В этот день (30 марта. — Прим. Лайфа) мы приехали вместе на могилу к моей бабушке, потому что достаточно хорошо общаемся, тепло друг к другу относимся. Прохор — человек отзывчивый, хороший, поэтому в важный для меня день он рядом", — отметила Королёва.

Также она рассказала об отсутствии разлада со вдовцом Гурченко продюсером Сергеем Сениным. Но его нежелание общаться стало неожиданным, призналась Королёва.

"В минувшие выходные была запись "Прямого эфира" с Сергеем Сениным <...> насколько мне известно, Сенин прописал в договоре на своё участие в передаче условие, чтобы меня на эфире не было. Причины такого отношения мне не известны. Это стало неожиданностью. Мы не общаемся, но никаких ссор с ним не было", — рассказала Королёва.

Женщина добавила, что к Сенину относится нейтрально. Ей нравится музей, созданный в квартире знаменитой бабушки. Королёва планирует сделает такой же интересный музей из дачи Людмилы Гурченко, где "сохранился её дух".

Ранее Лайф писал, что очевидцы сняли, как модель Лара Фрост набросилась на внучку Гурченко, увидев её около своего парня.

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