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"Хороший, отзывчивый": Внучка Людмилы Гурченко прокомментировала слухи о романе с Прохором Шаляпиным

Также она рассказала про отношения со вдовцом актрисы Сергеем Сениным.

30 марта 2021, 19:29
<p>Елена Королёва с Прохором Шаляпиным. Фото © <a href="https://www.kp.ru/daily/27258/4390040/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a> / Инна Федотова</p>

Елена Королёва с Прохором Шаляпиным. Фото © kp.ru / Инна Федотова

Внучка киноактрисы, народной артистки России Людмилы Гурченко Елена Королёва в беседе с с kp.ru прокомментировала слухи об отношениях с певцом Прохором Шаляпиным. Она отметила, что ничего общего с действительностью эти сообщения не имеют.

"У нас с Прохором всего лишь дружеские отношения. Никакого романа нет! В этот день (30 марта. — Прим. Лайфа) мы приехали вместе на могилу к моей бабушке, потому что достаточно хорошо общаемся, тепло друг к другу относимся. Прохор — человек отзывчивый, хороший, поэтому в важный для меня день он рядом", — отметила Королёва.

Также она рассказала об отсутствии разлада со вдовцом Гурченко продюсером Сергеем Сениным. Но его нежелание общаться стало неожиданным, призналась Королёва.

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"В минувшие выходные была запись "Прямого эфира" с Сергеем Сениным <...> насколько мне известно, Сенин прописал в договоре на своё участие в передаче условие, чтобы меня на эфире не было. Причины такого отношения мне не известны. Это стало неожиданностью. Мы не общаемся, но никаких ссор с ним не было", — рассказала Королёва.

Женщина добавила, что к Сенину относится нейтрально. Ей нравится музей, созданный в квартире знаменитой бабушки. Королёва планирует сделает такой же интересный музей из дачи Людмилы Гурченко, где "сохранился её дух".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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