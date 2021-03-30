Фанаты забыли про болезнь этой модели, глядя на её пышные формы, которые едва прикрывает бикини

26-летняя канадская супермодель Винни Харлоу отдыхает в Майами, США. Девушка каталась на яхте, наслаждалась солнцем и не забыла выложить в "Инстаграм" яркие кадры, от которых у поклонников перехватило дыхание.

Фото © Instagram / winnieharlow

Экс-участница шоу "Топ-модель по-американски" надела крошечное бикини, которое подчёркивало её эффектные формы, и распустила длинные локоны, развевавшиеся на ветру. Кадры Винни сделала с профессионально бесстрастным лицом, что добавляло ещё больше контраста по отношению к её наряду и позам.

Фото © Instagram / winnieharlow

Эффектные снимки быстро набрали более 356 тыс. лайков, и подписчики не могли не восхититься идеальными пропорциями своей любимицы. Они отмечали, что девушка обладает неземной красотой и "похожа на сон".

Ты похожа на сон

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Фото © Instagram / winnieharlow

Как можно быть настолько красивой

trishmercedes

Ты словно ангел Mewaglamsaddict

Винни Харлоу — канадская модель, которая страдает хроническим заболеванием — витилиго, нарушением пигментации кожи. Девушке пришлось вытерпеть немало издевательств из-за своей внешности, которая в итоге стала её отличительной чертой и визитной карточкой. Недавно Винни призналась, что с тех пор, как в 2018 году вышла на подиум шоу Victoria's Secret, она набрала 10,4 кг. Девушка отметила, что собирается худеть, пишет Daily Mail.

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