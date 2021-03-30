"Идеально, как у девочки": Пластический хирург объяснила, как Жанна Агузарова меняла свою внешность
Эксперт отметила открытый взгляд и гладкую кожу артистки.
Фото © Instagram / aguzarova_.az / TikTok / aguzarovskytiktok
После начала публикации видео в TikTok 58-летнюю певицу Жанну Агузарову с трудом начали узнавать фанаты. Как артистка меняла свою внешность и делала ли операции, объяснила пластический хирург Софья Плегунова в беседе с kp.ru.
"У Жанны высокие скулы, хороший овал лица. Отсутствуют брыли (провисание кожи глаз и щек. — Прим. ред.) и носогубные складки. Скорее всего, был проведён хороший SMAS-лифтинг (подтяжка лица. — Прим. ред.). Чёткий шейно-подбородочный угол, отсутствие второго подбородка могут говорить о том, что проведена платизмопластика (пластическая операция по коррекции шеи. — Прим. ред.)", — отметила эксперт.
Плегунова пояснила, что Агузарова, скорее всего, сделала круговую блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз). Также она, возможно, подправила губы и скулы.
Инста-дивы без пластики и фильтров: в Сети высмеяли звёзд "Дома-2", которых не узнать на старых фото
"В её возрасте у многих появляются изменения век, а тут всё идеально, как у девочки, гладкая кожа. У Жанны очень открытый взгляд и отсутствует носослёзная борозда. Думаю, пластика всё-таки была", — добавила пластический хирург.
Напомним, что ещё несколько лет назад публичное появление Жанны Агузаровой вызвало весьма неоднозначную реакцию среди фанатов исполнительницы, многим из которых пришлись не по душе изменения во внешности певицы.
WOW-news
67-летняя Успенская увеличила ягодицы за 2 млн, несмотря на отказы врачей и опасность для здоровья
сегодня в 08:04
62-летняя Мадонна возмутила фанатов откровенными фото в белье, которые лучше никогда не видеть
вчера в 13:23
В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек
вчера в 10:36
Выбор редакции
Старые новые песни. Агузарова впервые с начала 90-х выпустила сольный альбом
67-летняя Успенская увеличила ягодицы за 2 млн, несмотря на отказы врачей и опасность для здоровья
Назван номер, под которым певица Манижа выступит на Евровидении
Фанаты забыли про болезнь этой модели, глядя на её пышные формы, которые едва прикрывает бикини
"По характеру философ": Одноклассник рассказал о детстве стрелка из Новых Вешек
Комментариев: 0