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Категорий: 18

"Что за чертовщина?" Бритни Спирс напугала поклонников жутким фото с младенцем

Некоторые комментаторы даже предположили, что артистки уже нет в живых.

30 марта 2021, 19:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJoxdLdg3MT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">britneyspears</a></p>

Фото © Instagram / britneyspears

Певица Бритни Спирс вновь озадачила поклонников странным фото, которое она опубликовала в "Инстаграме". В комментариях развернулась бурная дискуссия, что бы это могло означать.

Фото © Instagram / britneyspears

Фото © Instagram / britneyspears

"Дьявол кроется в деталях... Не хотелось бы, чтобы этот малыш добрался до меня ещё раз", — написала артистка, сопроводив пост старинной фотографией, на которой сидящая спиной к камере женщина держит на руках младенца с черепом вместо лица.

Физиогномисты разгадали странные видео и фото Бритни Спирс, и речь идёт вовсе не о спасении

Физиогномисты разгадали странные видео и фото Бритни Спирс, и речь идёт вовсе не о спасении

Сторонники теории "Освободите Бритни", которые полагают, что звезду похитили и держат в заточении, предположили, что это очередное тайное сообщение от Спирс. Некоторые восприняли публикацию как просьбу о помощи из-за депрессии, другие же пошли дальше и посчитали, что певицы уже нет в живых.

"Что это за чертовщина?", "Может, она с детства чувствовала себя мёртвой внутри?", "Я думаю, она имеет в виду тревогу или депрессию, она не хочет переживать это снова", "Мне сейчас страшно!" — такие комментарии пользователи оставили под постом артистки.

Один из поклонников сумел выяснить, что фото — это обложка альбома Euphoria блэк-метал-коллектива Margaret Read. Однако поклонники усомнились, что Спирс может слушать музыку такого жанра и задались вопросом, где она нашла такой снимок.

"Хочу видеть её лицо". Поклонники не поверили в подлинность пляжного фото Бритни Спирс

"Хочу видеть её лицо". Поклонники не поверили в подлинность пляжного фото Бритни Спирс

Часть подписчиков предположила: Бритни просто троллит их и специально публикует провокационные записи, чтобы потом наблюдать за происходящим в комментариях.

Напомним, в Сети с 2019 года идёт флешмоб #freebritney, в котором фанаты требуют освободить любимую исполнительницу. Они считают, что артистку держат в плену, а её соцсети ведут её родственники. В начале сентября прошлого года на странице Спирс появилось очередное странное видео. Поклонников оно повергло в шок. Также фанаты Бритни испугались её странного танца.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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