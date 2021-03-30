"Что за чертовщина?" Бритни Спирс напугала поклонников жутким фото с младенцем

Певица Бритни Спирс вновь озадачила поклонников странным фото, которое она опубликовала в "Инстаграме". В комментариях развернулась бурная дискуссия, что бы это могло означать.

Фото © Instagram / britneyspears

"Дьявол кроется в деталях... Не хотелось бы, чтобы этот малыш добрался до меня ещё раз", — написала артистка, сопроводив пост старинной фотографией, на которой сидящая спиной к камере женщина держит на руках младенца с черепом вместо лица.

Сторонники теории "Освободите Бритни", которые полагают, что звезду похитили и держат в заточении, предположили, что это очередное тайное сообщение от Спирс. Некоторые восприняли публикацию как просьбу о помощи из-за депрессии, другие же пошли дальше и посчитали, что певицы уже нет в живых.

"Что это за чертовщина?", "Может, она с детства чувствовала себя мёртвой внутри?", "Я думаю, она имеет в виду тревогу или депрессию, она не хочет переживать это снова", "Мне сейчас страшно!" — такие комментарии пользователи оставили под постом артистки.

Один из поклонников сумел выяснить, что фото — это обложка альбома Euphoria блэк-метал-коллектива Margaret Read. Однако поклонники усомнились, что Спирс может слушать музыку такого жанра и задались вопросом, где она нашла такой снимок.

Часть подписчиков предположила: Бритни просто троллит их и специально публикует провокационные записи, чтобы потом наблюдать за происходящим в комментариях.

Напомним, в Сети с 2019 года идёт флешмоб #freebritney, в котором фанаты требуют освободить любимую исполнительницу. Они считают, что артистку держат в плену, а её соцсети ведут её родственники. В начале сентября прошлого года на странице Спирс появилось очередное странное видео. Поклонников оно повергло в шок. Также фанаты Бритни испугались её странного танца.

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